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Депутата красноярского заксобрания обвинили в небрежном хранении оружия

Депутата красноярского заксобрания обвинили в небрежном хранении оружия - РИА Новости, 14.11.2022

Депутата красноярского заксобрания обвинили в небрежном хранении оружия

Железнодорожный районный суд Красноярска запретил депутату краевого парламента Роману Гольдману, обвиняемому в небрежном хранении огнестрельного оружия, до 27... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:23

2022-11-14T14:23

2022-11-14T14:48

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КРАСНОЯРСК, 14 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска запретил депутату краевого парламента Роману Гольдману, обвиняемому в небрежном хранении огнестрельного оружия, до 27 ноября покидать Красноярск без разрешения следователя, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края."Железнодорожным районным судом г. Красноярска депутату законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, обвиняемому в небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 224 УК РФ), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 27.11.2022 г. Суд запретил Гольдману покидать территорию Красноярска без разрешения следователя, покидать помещения проживания с 20.00 до 8.00, общаться с потерпевшими и свидетелем", - говорится в сообщении.В пресс-службе не пояснили причины возбуждения уголовного дела.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело в отношении депутата возбуждено по факту небрежного хранения карабина "Сайга-410К", "создавшего условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия"."В ходе предварительного расследования установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что Гольдман не обеспечил сохранность оружия, допустив свободных доступ к нему посторонних лиц", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221114/kurer-1831350476.html

https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829550010.html

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