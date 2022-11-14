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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/obstrel-1831420629.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:06
2022-11-14T17:06
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
нато
россия
украина
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 и 16.20 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.45 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831419377.html
https://ria.ru/20221114/kherson-1831414833.html
донецк
донецкая народная республика
макеевка
россия
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донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
17:06 14.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами

СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 16.05 и 16.20 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.45 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаСЦККНАТОРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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