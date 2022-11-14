https://ria.ru/20221114/obstrel-1831420629.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами - РИА Новости, 14.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 13 снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:06

2022-11-14T17:06

2022-11-14T17:06

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

нато

россия

украина

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.05 и 16.20 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 16.45 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831419377.html

https://ria.ru/20221114/kherson-1831414833.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

россия

украина

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донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато, россия, украина, вооруженные силы украины