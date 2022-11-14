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Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.11.2022
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Наука
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Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"
Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.11.2022
Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"
Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:46
2022-11-14T10:46
наука
наука
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Роль науки в развитии нашей страны на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить. Наука тоже испытывает, наверное, определённые ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность", - сказал Песков на заседании оргкомитета VIII всероссийской премии "За верность науке".Он подчеркнул, что" наши учёные - это великие учёные", способные двигать страну вперёд."Когда мы занимаемся популяризацией науки, мы, соответственно, все эти идеи просто показываем нашим согражданам. Это чрезвычайно важно", - добавил представитель Кремля.
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наука, дмитрий песков, россия
Наука, Наука, Дмитрий Песков, Россия
10:46 14.11.2022
 
Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"

Песков: наука в России ограничена в контактах, но это шанс показать самодостаточность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Роль науки в развитии нашей страны на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить. Наука тоже испытывает, наверное, определённые ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность", - сказал Песков на заседании оргкомитета VIII всероссийской премии "За верность науке".
Он подчеркнул, что" наши учёные - это великие учёные", способные двигать страну вперёд.
"Когда мы занимаемся популяризацией науки, мы, соответственно, все эти идеи просто показываем нашим согражданам. Это чрезвычайно важно", - добавил представитель Кремля.
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