https://ria.ru/20221114/nauka-1831280499.html
Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"
Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.11.2022
Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"
Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:46
2022-11-14T10:46
2022-11-14T10:46
наука
наука
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Роль науки в развитии нашей страны на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить. Наука тоже испытывает, наверное, определённые ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность", - сказал Песков на заседании оргкомитета VIII всероссийской премии "За верность науке".Он подчеркнул, что" наши учёные - это великие учёные", способные двигать страну вперёд."Когда мы занимаемся популяризацией науки, мы, соответственно, все эти идеи просто показываем нашим согражданам. Это чрезвычайно важно", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20221111/sosudy-1830664539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, дмитрий песков, россия
Наука, Наука, Дмитрий Песков, Россия
Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"
Песков: наука в России ограничена в контактах, но это шанс показать самодостаточность
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Роль науки в развитии нашей страны на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить. Наука тоже испытывает, наверное, определённые ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность", - сказал Песков на заседании оргкомитета VIII всероссийской премии "За верность науке".
Он подчеркнул, что" наши учёные - это великие учёные", способные двигать страну вперёд.
"Когда мы занимаемся популяризацией науки, мы, соответственно, все эти идеи просто показываем нашим согражданам. Это чрезвычайно важно", - добавил представитель Кремля.