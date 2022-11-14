https://ria.ru/20221114/nauka-1831280499.html

Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"

Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.11.2022

Песков выступил на заседании оргкомитета премии "За верность науке"

Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:46

2022-11-14T10:46

2022-11-14T10:46

наука

наука

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Роль науки в развитии нашей страны на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить. Наука тоже испытывает, наверное, определённые ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность", - сказал Песков на заседании оргкомитета VIII всероссийской премии "За верность науке".Он подчеркнул, что" наши учёные - это великие учёные", способные двигать страну вперёд."Когда мы занимаемся популяризацией науки, мы, соответственно, все эти идеи просто показываем нашим согражданам. Это чрезвычайно важно", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221111/sosudy-1830664539.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, дмитрий песков, россия