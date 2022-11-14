https://ria.ru/20221114/moshenniki-1831336729.html

"Сбер" предупредил о мошеннической схеме с "единым межбанковским счетом"

"Сбер" предупредил о мошеннической схеме с "единым межбанковским счетом" - РИА Новости, 14.11.2022

"Сбер" предупредил о мошеннической схеме с "единым межбанковским счетом"

Злоумышленники в последнее время обзванивают россиян под видом полицейских с легендой о "едином межбанковском счете", предупредил Сбербанк в своем... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:51

2022-11-14T12:51

2022-11-14T12:51

сбер

сбербанк россии

экономика

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мошенничество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Злоумышленники в последнее время обзванивают россиян под видом полицейских с легендой о "едином межбанковском счете", предупредил Сбербанк в своем Telegram-канале."Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции. Он сообщает, что с вашего единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги. Злоумышленников уже ищут, но вам нужно помочь в их поимке", - говорится в сообщении.После этого поступает звонок от "сотрудника департамента безопасности Центробанка", который пытается убедить, что нужно перевести все деньги на "безопасный счет", чтобы до них не добрались преступники."Только вот "безопасный" счет оказывается опасным — мошенники получают на него деньги и больше не выходят на связь", - предупредил "Сбер".В банке напомнили также, что единого межбанковского счета не существует, деньги находятся на разных счетах в разных банках.

https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830442028.html

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сбер, сбербанк россии, экономика, россия, мошенничество