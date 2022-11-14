https://ria.ru/20221114/medoborudovanie-1831459253.html

В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц

В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц - РИА Новости, 14.11.2022

В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц

Высокотехнологичное оборудование - томографы, флюорографы, аппараты УЗИ и другие современные приборы поступают в медицинские учреждения Архангельской области в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:35

2022-11-14T19:35

2022-11-14T19:35

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александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичное оборудование - томографы, флюорографы, аппараты УЗИ и другие современные приборы поступают в медицинские учреждения Архангельской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства региона.Как сообщил на оперативном совещании под руководством губернатора Александра Цыбульского глава областного министерства здравоохранения Александр Герштанский, на прошлой неделе введено в эксплуатацию рентгеновское оборудование в Архангельской городской больнице № 6 и в Приморской центральной районной больнице, завершается монтаж флюорографа в Плесецкой ЦРБ."В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" поступило оборудование для роботизированной гистологической и иммуногистохимической диагностики в областной онкодиспансер, оно уже используется", – пояснил глава ведомства.Кроме того, за последнее время приобретен УЗИ-аппарат для пренатальной диагностики стоимостью 14 миллионов рублей для Котласской ЦГБ. А в нейрохирургическое отделение Первой городской больницы Архангельска поступила навигационная система для проведения операций стоимостью 32 миллиона рублей. В ближайшее время она также будет введена в эксплуатацию.

https://ria.ru/20221024/shkolniki-1826398042.html

https://ria.ru/20221026/oplata-1826885307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, александр цыбульский, архангельская область, архангельск, россия