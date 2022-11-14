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В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц - РИА Новости, 14.11.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20221114/medoborudovanie-1831459253.html
В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц
В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц - РИА Новости, 14.11.2022
В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц
Высокотехнологичное оборудование - томографы, флюорографы, аппараты УЗИ и другие современные приборы поступают в медицинские учреждения Архангельской области в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:35
2022-11-14T19:35
архангельская область
общество
здоровье - общество
александр цыбульский
архангельская область
архангельск
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичное оборудование - томографы, флюорографы, аппараты УЗИ и другие современные приборы поступают в медицинские учреждения Архангельской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства региона.Как сообщил на оперативном совещании под руководством губернатора Александра Цыбульского глава областного министерства здравоохранения Александр Герштанский, на прошлой неделе введено в эксплуатацию рентгеновское оборудование в Архангельской городской больнице № 6 и в Приморской центральной районной больнице, завершается монтаж флюорографа в Плесецкой ЦРБ."В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" поступило оборудование для роботизированной гистологической и иммуногистохимической диагностики в областной онкодиспансер, оно уже используется", – пояснил глава ведомства.Кроме того, за последнее время приобретен УЗИ-аппарат для пренатальной диагностики стоимостью 14 миллионов рублей для Котласской ЦГБ. А в нейрохирургическое отделение Первой городской больницы Архангельска поступила навигационная система для проведения операций стоимостью 32 миллиона рублей. В ближайшее время она также будет введена в эксплуатацию.
https://ria.ru/20221024/shkolniki-1826398042.html
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общество, здоровье - общество, александр цыбульский, архангельская область, архангельск, россия
Архангельская область, Общество, Здоровье - Общество, Александр Цыбульский, Архангельская область, Архангельск, Россия
19:35 14.11.2022
 
В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц

В Архангельской области монтируют новейшее высокотехнологичное медоборудование для больниц

© Фото : Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наукТомограф с безгелиевой системой охлаждения
Томограф с безгелиевой системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук
Томограф с безгелиевой системой охлаждения. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичное оборудование - томографы, флюорографы, аппараты УЗИ и другие современные приборы поступают в медицинские учреждения Архангельской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства региона.
Как сообщил на оперативном совещании под руководством губернатора Александра Цыбульского глава областного министерства здравоохранения Александр Герштанский, на прошлой неделе введено в эксплуатацию рентгеновское оборудование в Архангельской городской больнице № 6 и в Приморской центральной районной больнице, завершается монтаж флюорографа в Плесецкой ЦРБ.
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"В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" поступило оборудование для роботизированной гистологической и иммуногистохимической диагностики в областной онкодиспансер, оно уже используется", – пояснил глава ведомства.
Кроме того, за последнее время приобретен УЗИ-аппарат для пренатальной диагностики стоимостью 14 миллионов рублей для Котласской ЦГБ. А в нейрохирургическое отделение Первой городской больницы Архангельска поступила навигационная система для проведения операций стоимостью 32 миллиона рублей. В ближайшее время она также будет введена в эксплуатацию.
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Архангельская областьОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьАрхангельскРоссия
 
 
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