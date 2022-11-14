В Архангельской области монтируют новейшее медоборудование для больниц
В Архангельской области монтируют новейшее высокотехнологичное медоборудование для больниц
© Фото : Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наукТомограф с безгелиевой системой охлаждения
Томограф с безгелиевой системой охлаждения. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичное оборудование - томографы, флюорографы, аппараты УЗИ и другие современные приборы поступают в медицинские учреждения Архангельской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства региона.
Как сообщил на оперативном совещании под руководством губернатора Александра Цыбульского глава областного министерства здравоохранения Александр Герштанский, на прошлой неделе введено в эксплуатацию рентгеновское оборудование в Архангельской городской больнице № 6 и в Приморской центральной районной больнице, завершается монтаж флюорографа в Плесецкой ЦРБ.
"В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" поступило оборудование для роботизированной гистологической и иммуногистохимической диагностики в областной онкодиспансер, оно уже используется", – пояснил глава ведомства.
Кроме того, за последнее время приобретен УЗИ-аппарат для пренатальной диагностики стоимостью 14 миллионов рублей для Котласской ЦГБ. А в нейрохирургическое отделение Первой городской больницы Архангельска поступила навигационная система для проведения операций стоимостью 32 миллиона рублей. В ближайшее время она также будет введена в эксплуатацию.