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Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
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Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
Врачи из Астраханской области доставят в Центральную Кременскую больницу ЛНР собранные медикаменты и помогут с диспансеризацией детей, сообщает администрация... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:37
2022-11-14T18:37
общество
здоровье - общество
игорь бабушкин
астраханская область
луганская народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Врачи из Астраханской области доставят в Центральную Кременскую больницу ЛНР собранные медикаменты и помогут с диспансеризацией детей, сообщает администрация губернатора Астраханской области.Центральная Кременская больница является прифронтовым госпиталем, в котором лечат военнослужащих с ранениями разной степени тяжести, а также гражданское не эвакуированное население. В октябре главврач больницы обратился к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с запросом на поставку лекарств."Менее чем за месяц студенты и сотрудники Астраханского медуниверситета с коллегами-медиками собрали почти 100 коробок необходимых медикаментов. Уже сегодня вечером вместе с препаратами в Кременской район ЛНР отправились 14 астраханских медицинских работников. В рамках поручения президента РФ они будут проводить полную диспансеризацию детей от двух до 17 лет", - говорится в сообщении.Среди собранных медикаментов - таблетки, средства для инъекций и индивидуальной защиты, назальные, ушные и глазные капли, антисептические средства и перевязочные материалы.В августе губернатор Астраханской области подписал соглашение о сотрудничестве с главой Кременского района. Теперь регион оказывает помощь в восстановлении социальных объектов, пострадавших в ходе боевых действий, в частности, школы и котельной в больнице. Астраханский медуниверситет также уже дважды организовывал передачу аптечек для мобилизованных.
https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html
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общество, здоровье - общество, игорь бабушкин, астраханская область, луганская народная республика, россия
Общество, Здоровье - Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Россия
18:37 14.11.2022
 

Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской областиАстраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области
Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Врачи из Астраханской области доставят в Центральную Кременскую больницу ЛНР собранные медикаменты и помогут с диспансеризацией детей, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Центральная Кременская больница является прифронтовым госпиталем, в котором лечат военнослужащих с ранениями разной степени тяжести, а также гражданское не эвакуированное население. В октябре главврач больницы обратился к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с запросом на поставку лекарств.
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"Менее чем за месяц студенты и сотрудники Астраханского медуниверситета с коллегами-медиками собрали почти 100 коробок необходимых медикаментов. Уже сегодня вечером вместе с препаратами в Кременской район ЛНР отправились 14 астраханских медицинских работников. В рамках поручения президента РФ они будут проводить полную диспансеризацию детей от двух до 17 лет", - говорится в сообщении.
Среди собранных медикаментов - таблетки, средства для инъекций и индивидуальной защиты, назальные, ушные и глазные капли, антисептические средства и перевязочные материалы.
В августе губернатор Астраханской области подписал соглашение о сотрудничестве с главой Кременского района. Теперь регион оказывает помощь в восстановлении социальных объектов, пострадавших в ходе боевых действий, в частности, школы и котельной в больнице. Астраханский медуниверситет также уже дважды организовывал передачу аптечек для мобилизованных.
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