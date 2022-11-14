Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской областиАстраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
Астраханские врачи доставят медикаменты в Кременскую больницу ЛНР
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Врачи из Астраханской области доставят в Центральную Кременскую больницу ЛНР собранные медикаменты и помогут с диспансеризацией детей, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Центральная Кременская больница является прифронтовым госпиталем, в котором лечат военнослужащих с ранениями разной степени тяжести, а также гражданское не эвакуированное население. В октябре главврач больницы обратился к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с запросом на поставку лекарств.
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"Менее чем за месяц студенты и сотрудники Астраханского медуниверситета с коллегами-медиками собрали почти 100 коробок необходимых медикаментов. Уже сегодня вечером вместе с препаратами в Кременской район ЛНР отправились 14 астраханских медицинских работников. В рамках поручения президента РФ они будут проводить полную диспансеризацию детей от двух до 17 лет", - говорится в сообщении.
Среди собранных медикаментов - таблетки, средства для инъекций и индивидуальной защиты, назальные, ушные и глазные капли, антисептические средства и перевязочные материалы.
В августе губернатор Астраханской области подписал соглашение о сотрудничестве с главой Кременского района. Теперь регион оказывает помощь в восстановлении социальных объектов, пострадавших в ходе боевых действий, в частности, школы и котельной в больнице. Астраханский медуниверситет также уже дважды организовывал передачу аптечек для мобилизованных.