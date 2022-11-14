https://ria.ru/20221114/lnr-1831381798.html

Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР

Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022

Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:08

2022-11-14T15:08

2022-11-14T15:09

политика

леонид пасечник

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики."Постановляю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте Пасечника.Подобное решение принято в связи с вхождением ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года по результатам референдума. Согласно документу, завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 12 января 2023 года.

https://ria.ru/20220916/vzryv-1817235726.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, леонид пасечник, россия, луганская народная республика