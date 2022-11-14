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Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
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Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР
Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:08
2022-11-14T15:09
политика
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики."Постановляю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте Пасечника.Подобное решение принято в связи с вхождением ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года по результатам референдума. Согласно документу, завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 12 января 2023 года.
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политика, леонид пасечник, россия, луганская народная республика
Политика, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика
15:08 14.11.2022 (обновлено: 15:09 14.11.2022)
 
Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР

Пасечник подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры из-за вхождения ЛНР в состав России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВрио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики.
"Постановляю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте Пасечника.
Подобное решение принято в связи с вхождением ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года по результатам референдума. Согласно документу, завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 12 января 2023 года.
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 13:20Специальная военная операция на Украине
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