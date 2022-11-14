https://ria.ru/20221114/lnr-1831381798.html
Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР
Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:08
2022-11-14T15:08
2022-11-14T15:09
политика
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом ликвидировал Генпрокуратуру республики."Постановляю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте Пасечника.Подобное решение принято в связи с вхождением ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года по результатам референдума. Согласно документу, завершить процедуру ликвидации необходимо не позднее 12 января 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид пасечник, россия, луганская народная республика
Политика, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика
15:08 14.11.2022 (обновлено: 15:09 14.11.2022)
Пасечник ликвидировал Генпрокуратуру ЛНР
Пасечник подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры из-за вхождения ЛНР в состав России