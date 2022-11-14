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В России за сутки госпитализировали 494 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221114/koronavirus-1831300559.html
В России за сутки госпитализировали 494 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 494 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2022
В России за сутки госпитализировали 494 пациента с COVID-19
Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:35
2022-11-14T11:35
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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коронавирусы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 494 человека, на 11,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 регионах, снижение - в 42, а в двадцати ситуация не изменилась."Выздоровели за сутки 4 460 человек, или на 12,1% меньше в сравнении с 13 ноября 2022 года. Выявлено 4 578 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и увеличился на 10%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 50 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,71 и снизился на 6,5%. Рост заболеваемости отмечен в 21 субъекте, в том числе в девяти - более чем в среднем по стране. Наибольшее снижение заболеваемости зафиксировано в Мордовии, Новосибирской и Амурской областях.
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11:35 14.11.2022
 
В России за сутки госпитализировали 494 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 4578 новых случаев COVID-19, умер 61 человек

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 494 человека, на 11,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 регионах, снижение - в 42, а в двадцати ситуация не изменилась.
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"Выздоровели за сутки 4 460 человек, или на 12,1% меньше в сравнении с 13 ноября 2022 года. Выявлено 4 578 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и увеличился на 10%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 50 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,71 и снизился на 6,5%. Рост заболеваемости отмечен в 21 субъекте, в том числе в девяти - более чем в среднем по стране. Наибольшее снижение заболеваемости зафиксировано в Мордовии, Новосибирской и Амурской областях.
 
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