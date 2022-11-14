В России за сутки госпитализировали 494 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 4578 новых случаев COVID-19, умер 61 человек
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 61 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 494 человека, на 11,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 регионах, снижение - в 42, а в двадцати ситуация не изменилась.
"Выздоровели за сутки 4 460 человек, или на 12,1% меньше в сравнении с 13 ноября 2022 года. Выявлено 4 578 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 61 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и увеличился на 10%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 50 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,71 и снизился на 6,5%. Рост заболеваемости отмечен в 21 субъекте, в том числе в девяти - более чем в среднем по стране. Наибольшее снижение заболеваемости зафиксировано в Мордовии, Новосибирской и Амурской областях.