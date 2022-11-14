https://ria.ru/20221114/konferentsiya-1831465091.html
В Донецке прошла конференция об имидже ВС России в СМИ
В Донецке прошла конференция об имидже ВС России в СМИ - РИА Новости, 14.11.2022
В Донецке прошла конференция об имидже ВС России в СМИ
Конференция на тему имиджа российских Вооруженных сил в СМИ прошла в Донецке на базе высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), в ней поучаствовали и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:19
2022-11-14T20:19
2022-11-14T20:20
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Конференция на тему имиджа российских Вооруженных сил в СМИ прошла в Донецке на базе высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), в ней поучаствовали и корреспонденты РИА Новости."Мы собрали ученых из Донецкого национального университета, из министерства информации представители у нас были, из молодежного парламента и, конечно же, наши друзья военкоры и журналисты, которые работают в Донецке. Устроили дискуссию, которая, как оказалось, задевает достаточно большой и серьезный контекст проблем, связанных не только с имиджем Вооруженных сил, но и с идеологической нагрузкой. Считаем, что эту работы проводить крайне важно: все, что касается военной истории, военной тематики и, главное, интерпретации разворачивающегося на наших глазах конфликта" - сказал начальник научно-исследовательского отдела ДонВОКУ Андрей Коробов-Латынцев.На конференции царила оживленная атмосфера, не обошлось без прений и дискуссий, в результате которых представители различных информационных сфер выработали несколько направлений для будущего взаимодействия и координации."У нас сегодня стоит проблема, которую можно было бы назвать проблемой координации всех патриотически настроенных сил между собой. Это касается и ученых из академического дискурса, и журналистов, блогеров, работников пера в широком смысле, которые должны координировать свою деятельность в плане освещения специальной военной операции, освещения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Это сегодня крайне важно, потому что стоит задача разработать своего рода метаязык для описания того, что происходит" - добавил Коробов-Латынцев.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы РФ
20:19 14.11.2022 (обновлено: 20:20 14.11.2022)
В Донецке прошла конференция об имидже ВС России в СМИ
В Донецке прошла конференция на тему имиджа ВС России в СМИ
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Конференция на тему имиджа российских Вооруженных сил в СМИ прошла в Донецке на базе высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), в ней поучаствовали и корреспонденты РИА Новости.
"Мы собрали ученых из Донецкого национального университета, из министерства информации представители у нас были, из молодежного парламента и, конечно же, наши друзья военкоры и журналисты, которые работают в Донецке. Устроили дискуссию, которая, как оказалось, задевает достаточно большой и серьезный контекст проблем, связанных не только с имиджем Вооруженных сил, но и с идеологической нагрузкой. Считаем, что эту работы проводить крайне важно: все, что касается военной истории, военной тематики и, главное, интерпретации разворачивающегося на наших глазах конфликта" - сказал начальник научно-исследовательского отдела ДонВОКУ Андрей Коробов-Латынцев.
На конференции царила оживленная атмосфера, не обошлось без прений и дискуссий, в результате которых представители различных информационных сфер выработали несколько направлений для будущего взаимодействия и координации.
"У нас сегодня стоит проблема, которую можно было бы назвать проблемой координации всех патриотически настроенных сил между собой. Это касается и ученых из академического дискурса, и журналистов, блогеров, работников пера в широком смысле, которые должны координировать свою деятельность в плане освещения специальной военной операции, освещения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Это сегодня крайне важно, потому что стоит задача разработать своего рода метаязык для описания того, что происходит" - добавил Коробов-Латынцев.