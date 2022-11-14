https://ria.ru/20221114/konferentsiya-1831465091.html

В Донецке прошла конференция об имидже ВС России в СМИ

В Донецке прошла конференция об имидже ВС России в СМИ - РИА Новости, 14.11.2022

В Донецке прошла конференция об имидже ВС России в СМИ

Конференция на тему имиджа российских Вооруженных сил в СМИ прошла в Донецке на базе высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), в ней поучаствовали и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:19

2022-11-14T20:19

2022-11-14T20:20

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_34d5db9db85935e6994afb10a9b75490.jpg

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Конференция на тему имиджа российских Вооруженных сил в СМИ прошла в Донецке на базе высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ), в ней поучаствовали и корреспонденты РИА Новости."Мы собрали ученых из Донецкого национального университета, из министерства информации представители у нас были, из молодежного парламента и, конечно же, наши друзья военкоры и журналисты, которые работают в Донецке. Устроили дискуссию, которая, как оказалось, задевает достаточно большой и серьезный контекст проблем, связанных не только с имиджем Вооруженных сил, но и с идеологической нагрузкой. Считаем, что эту работы проводить крайне важно: все, что касается военной истории, военной тематики и, главное, интерпретации разворачивающегося на наших глазах конфликта" - сказал начальник научно-исследовательского отдела ДонВОКУ Андрей Коробов-Латынцев.На конференции царила оживленная атмосфера, не обошлось без прений и дискуссий, в результате которых представители различных информационных сфер выработали несколько направлений для будущего взаимодействия и координации."У нас сегодня стоит проблема, которую можно было бы назвать проблемой координации всех патриотически настроенных сил между собой. Это касается и ученых из академического дискурса, и журналистов, блогеров, работников пера в широком смысле, которые должны координировать свою деятельность в плане освещения специальной военной операции, освещения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Это сегодня крайне важно, потому что стоит задача разработать своего рода метаязык для описания того, что происходит" - добавил Коробов-Латынцев.

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, вооруженные силы рф