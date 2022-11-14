https://ria.ru/20221114/kharkov-1831270206.html

В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов

В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов - РИА Новости, 14.11.2022

В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов

Инфраструктурный и промышленный объекты повреждены в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:57

2022-11-14T09:57

2022-11-14T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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харьковская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный и промышленный объекты повреждены в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Индустриального района города, предварительно, произошло попадание в промышленный объект."Вчера около 22.40 (23.40 мск – ред.) враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект… В поселке городского типа Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.По его информации, на объекте инфраструктуры произошел пожар.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831037738.html

https://ria.ru/20221112/trevoga-1830997955.html

харьков

харьковская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, харьков, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, зрк с-300