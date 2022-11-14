Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/kharkov-1831270206.html
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов - РИА Новости, 14.11.2022
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов
Инфраструктурный и промышленный объекты повреждены в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:57
2022-11-14T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
харьков
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный и промышленный объекты повреждены в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Индустриального района города, предварительно, произошло попадание в промышленный объект."Вчера около 22.40 (23.40 мск – ред.) враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект… В поселке городского типа Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.По его информации, на объекте инфраструктуры произошел пожар.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831037738.html
https://ria.ru/20221112/trevoga-1830997955.html
харьков
харьковская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_a40fda911ee15806cab545ca21bba73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, харьков, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Харьков, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, ЗРК С-300
09:57 14.11.2022
 
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов

В Харьковской области были повреждены инфраструктурный и промышленный объекты

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный и промышленный объекты повреждены в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Индустриального района города, предварительно, произошло попадание в промышленный объект.
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 14:19Специальная военная операция на Украине
ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777
"Вчера около 22.40 (23.40 мск – ред.) враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект… В поселке городского типа Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
По его информации, на объекте инфраструктуры произошел пожар.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 08:07
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийХарьковХарьковская областьКиевВооруженные силы РФЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала