https://ria.ru/20221114/kharkov-1831270206.html
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов - РИА Новости, 14.11.2022
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов
Инфраструктурный и промышленный объекты повреждены в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:57
2022-11-14T09:57
2022-11-14T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
харьков
харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Инфраструктурный и промышленный объекты повреждены в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Индустриального района города, предварительно, произошло попадание в промышленный объект."Вчера около 22.40 (23.40 мск – ред.) враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект… В поселке городского типа Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.По его информации, на объекте инфраструктуры произошел пожар.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831037738.html
https://ria.ru/20221112/trevoga-1830997955.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, харьков, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Харьков, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, ЗРК С-300
В Харьковской области заявили о повреждении двух объектов
В Харьковской области были повреждены инфраструктурный и промышленный объекты