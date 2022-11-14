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Ефимов: Москва одобрила льготные инвесткредиты почти на 10 млрд рублей

Ефимов: Москва одобрила льготные инвесткредиты почти на 10 млрд рублей - РИА Новости, 14.11.2022

Ефимов: Москва одобрила льготные инвесткредиты почти на 10 млрд рублей

Москва с конца марта 2022 года одобрила промышленным предприятиям льготные инвестиционные кредиты почти на 10 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:14

2022-11-14T09:14

2022-11-14T09:14

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва с конца марта 2022 года одобрила промышленным предприятиям льготные инвестиционные кредиты почти на 10 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Поддержку получили производители косметических средств, компании сферы переработки отходов и других отраслей. Средства можно направить на закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры в городе, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности", – отметил вице-мэр.В марте 2022 года в рамках антикризисной поддержки предприятий в столице заработала программа льготного кредитования. На ее реализацию Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделили из городского бюджета дополнительные 20 миллиардов рублей. В июле ставка по этим кредитам была снижена с 9 до 3% годовых, а их максимальный размер увеличили с 1 до 3 миллиардов рублей.Предприятия Москвы также могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и на строительство нежилых объектов в столице. На эти цели уже одобрены заявки порядка 70 организаций на общую сумму 170 миллиардов рублей, сообщили в правительстве Москвы.

москва

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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)