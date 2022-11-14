Премьер Индии встретится с лидерами G20 на Бали
Премьер Индии Моди обсудит с лидерами G20 на Бали ключевые вопросы глобального значения
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита группы G20 на индонезийском острове Бали намерен обсудить с лидерами группы ключевые вопросы глобального значения, а также представить приоритеты Индии на время председательства в G20.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года.
"Во время саммита на Бали я проведу обширные дискуссии с другими лидерами G20 по ключевым вопросам глобального значения, таким как оживление глобального роста, продовольственная и энергетическая безопасность, окружающая среда, здравоохранение и цифровая трансформация. На полях саммита G20 я встречусь с лидерами нескольких других стран-участниц и рассмотрю прогресс в двусторонних отношениях Индии с ними. Я с нетерпением жду возможности выступить перед индийской общиной на Бали на приеме 15 ноября 2022 года", - говорится в заявлении канцелярии премьера Индии.
Моди отметил, что в ходе саммита направит личное приглашение членам G20 и другим приглашенным на наш саммит группы в Нью-Дели в следующем году, а также примет председательство в группе от президента Индонезии Джоко Видодо.
"Во время моего общения на саммите G20 я расскажу о достижениях Индии и о нашей непоколебимой приверженности коллективному решению глобальных проблем. Председательство Индии в G20 будет основано на теме "Васудхайва Кутумбакам" или "Одна Земля, одна семья, одно будущее", которая подчеркивает идею справедливого роста и общего будущего для всех", - отметил Моди.
Накануне в ходе специального брифинга первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщил, что Моди проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита на Бали. Кватра отметил, что встречи пока находятся в процессе планирования. Вместе с тем, по данным телеканала Wion, Моди проведет около 10 подобных встреч на полях саммита, в частности с лидерами Франции, Испании, Сингапура и Индонезии.
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