https://ria.ru/20221114/indiya-1831260992.html

Премьер Индии встретится с лидерами G20 на Бали

Премьер Индии встретится с лидерами G20 на Бали - РИА Новости, 14.11.2022

Премьер Индии встретится с лидерами G20 на Бали

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита группы G20 на индонезийском острове Бали намерен обсудить с лидерами группы ключевые вопросы глобального... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:34

2022-11-14T08:34

2022-11-14T08:34

в мире

нарендра моди

джоко видодо

индонезия

бали

индия

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817296907_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_5bd957afed32d7197b18460eb5752a7c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита группы G20 на индонезийском острове Бали намерен обсудить с лидерами группы ключевые вопросы глобального значения, а также представить приоритеты Индии на время председательства в G20.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года."Во время саммита на Бали я проведу обширные дискуссии с другими лидерами G20 по ключевым вопросам глобального значения, таким как оживление глобального роста, продовольственная и энергетическая безопасность, окружающая среда, здравоохранение и цифровая трансформация. На полях саммита G20 я встречусь с лидерами нескольких других стран-участниц и рассмотрю прогресс в двусторонних отношениях Индии с ними. Я с нетерпением жду возможности выступить перед индийской общиной на Бали на приеме 15 ноября 2022 года", - говорится в заявлении канцелярии премьера Индии.Моди отметил, что в ходе саммита направит личное приглашение членам G20 и другим приглашенным на наш саммит группы в Нью-Дели в следующем году, а также примет председательство в группе от президента Индонезии Джоко Видодо.Накануне в ходе специального брифинга первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра сообщил, что Моди проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита на Бали. Кватра отметил, что встречи пока находятся в процессе планирования. Вместе с тем, по данным телеканала Wion, Моди проведет около 10 подобных встреч на полях саммита, в частности с лидерами Франции, Испании, Сингапура и Индонезии.

https://ria.ru/20221113/indoneziya-1831194339.html

https://ria.ru/20221113/g20-1831222424.html

индонезия

бали

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нарендра моди, джоко видодо, индонезия, бали, индия, большая двадцатка, саммит g20