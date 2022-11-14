https://ria.ru/20221114/grazhdanstvo-1831365095.html
Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен
Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен - РИА Новости, 14.11.2022
Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен
Сенаторы внесли в Госдуму к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве РФ поправки, которые предусматривают лишение приобретённого... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:09
2022-11-14T14:09
2022-11-14T14:26
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве РФ поправки, которые предусматривают лишение приобретённого гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от военной службы путём симуляции и дезертирства, сообщил один из авторов поправок сенатор Андрей Клишас.Согласно размещённой им в его Telegram-канале таблице, лишать приобретённого гражданства предлагается тех, кто совершил хотя бы одно из следующих преступлений: "добровольная сдача в плен", "уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни", "дезертирство". Также лишение приобретённого гражданства последует за неисполнение приказа или сопротивление начальнику.Соответствующие поправки внесены Клишасом, вице-спикером СФ Андреем Яцкиным, сенаторами Григорием Карасиным и Виктором Бондаревым.
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831130925.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, госдума рф, андрей клишас, политика, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Россия, Госдума РФ, Андрей Клишас, Политика, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
14:09 14.11.2022 (обновлено: 14:26 14.11.2022)
Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за сдачу в плен
Сенаторы внесли в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за сдачу в плен