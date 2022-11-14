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Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов - РИА Новости, 14.11.2022
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Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов
Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов - РИА Новости, 14.11.2022
Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов
Датское морское управление разрешило оператору "Северного потока" Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения газопроводов, сообщили в компании. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:45
2022-11-14T21:09
дания
nord stream 2 ag
владимир путин
алексей миллер
германия
европа
генеральная прокуратура рф
газпром
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Датское морское управление разрешило оператору "Северного потока" Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения газопроводов, сообщили в компании.Отмечается также, что 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации уменьшили с пяти морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода. После получения разрешения зафрахтованное оператором судно выдвинулось к месту происшествия и уже приступило к обследованию точек разрыва. Как уточнили в компании, длительность изучения будет зависеть от погодных условий.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и руководитель компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства подчеркнул, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
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дания, nord stream 2 ag, владимир путин, алексей миллер, германия, европа, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток
Дания, Nord Stream 2 AG, Владимир Путин, Алексей Миллер, Германия, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток
20:45 14.11.2022 (обновлено: 21:09 14.11.2022)
 
Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов

Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Датское морское управление разрешило оператору "Северного потока" Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения газопроводов, сообщили в компании.
"Датское морское управление предоставило для Nord Stream AG исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ", — уточнили там.
Отмечается также, что 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации уменьшили с пяти морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода. После получения разрешения зафрахтованное оператором судно выдвинулось к месту происшествия и уже приступило к обследованию точек разрыва. Как уточнили в компании, длительность изучения будет зависеть от погодных условий.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и руководитель компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства подчеркнул, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
Демонстрации в Германии с требованием открыть Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:40
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.
 
ДанияNord Stream 2 AGВладимир ПутинАлексей МиллерГерманияЕвропаГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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