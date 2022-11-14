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Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов

Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов - РИА Новости, 14.11.2022

Судно Nord Stream AG приступило к обследованию повреждений газопроводов

Датское морское управление разрешило оператору "Северного потока" Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения газопроводов, сообщили в компании. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:45

2022-11-14T20:45

2022-11-14T21:09

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Датское морское управление разрешило оператору "Северного потока" Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения газопроводов, сообщили в компании.Отмечается также, что 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации уменьшили с пяти морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода. После получения разрешения зафрахтованное оператором судно выдвинулось к месту происшествия и уже приступило к обследованию точек разрыва. Как уточнили в компании, длительность изучения будет зависеть от погодных условий.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент Владимир Путин в конце октября сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и руководитель компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства подчеркнул, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221114/potok-1831411101.html

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