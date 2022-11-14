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Офисы социальной газификации на колесах посетят 50 сел и деревень МО - РИА Новости, 14.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221114/gazifikatsiya-1831460514.html
Офисы социальной газификации на колесах посетят 50 сел и деревень МО
Офисы социальной газификации на колесах посетят 50 сел и деревень МО - РИА Новости, 14.11.2022
Офисы социальной газификации на колесах посетят 50 сел и деревень МО
Передвижные офисы социальной газификации побывают в 54 селах и деревнях Подмосковья в течение недели. Такой информацией поделились в минэнергетики, сообщил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:46
2022-11-14T19:47
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Передвижные офисы социальной газификации побывают в 54 селах и деревнях Подмосковья в течение недели. Такой информацией поделились в минэнергетики, сообщил телеканал "360".Специалисты отправятся в село Горы и деревню Емельяновку, расположенные неподалеку от Коломны.В Раменском г.о. сотрудники газовых служб проверят село Речицы, поселок станции Бронницы и деревни Клишева, Хлыново, Плетениха, Чулково, Нижнее Мячково, Бояркино.Кроме того, эксперты отправятся в деревни Курово, Ковригино и Теренино городского округа Павловский Посад, деревни Ананкино, Тюшино и Самойлиха и села Туголес и Шарапово вблизи Шатуры.Работы проведут в селе Ивановское в г.о. Черноголовка и в Анискино г.о. Лосино-Петровский. В Дмитровском городском округе посетят деревни Сазонки, Шустино, Варварино, Шеколово и поселок Лавровки. В Мытищинском г.о. найти мобильные пункты можно будет в деревнях Шолохово, Грибки, Осташково, Терпигорьево и поселке Трудовая Южная.Деревни Раково, Родионцево, Троица, Рыбушки и поселок Агрогородок в Истринском округе, деревня Мисирево в г.о. Клин, деревни Гигирево, Лопотово и Марьино в Солнечногорском г.о. также войдут в список.В Домодедовском г.о. специалисты отправятся в деревню Старосъяново, а в Ленинском округе – в деревни Андреевское, Тарычево, Пуговичино, Петрушино и Мисайлово.В список попали деревни Новопоречье, Бородино, Шевардино и Павлищево в Можайскском г.о. и деревня Васильево в Наро-Фоминском.График посещений можно будет найти на сайте "Мособлгаза". Благодаря президентской программе в Подмосковье газ получили 143 тысячи жителей из 2419 населенных пунктов региона.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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московская область (подмосковье), мособлгаз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлгаз
19:46 14.11.2022 (обновлено: 19:47 14.11.2022)
 

Офисы социальной газификации на колесах посетят 50 сел и деревень МО

© РИА Новости / Антон ДенисовРабота мобильного офиса социальной газификации
Работа мобильного офиса социальной газификации - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Передвижные офисы социальной газификации побывают в 54 селах и деревнях Подмосковья в течение недели. Такой информацией поделились в минэнергетики, сообщил телеканал "360".
Специалисты отправятся в село Горы и деревню Емельяновку, расположенные неподалеку от Коломны.
В Раменском г.о. сотрудники газовых служб проверят село Речицы, поселок станции Бронницы и деревни Клишева, Хлыново, Плетениха, Чулково, Нижнее Мячково, Бояркино.
Кроме того, эксперты отправятся в деревни Курово, Ковригино и Теренино городского округа Павловский Посад, деревни Ананкино, Тюшино и Самойлиха и села Туголес и Шарапово вблизи Шатуры.
Работы проведут в селе Ивановское в г.о. Черноголовка и в Анискино г.о. Лосино-Петровский. В Дмитровском городском округе посетят деревни Сазонки, Шустино, Варварино, Шеколово и поселок Лавровки. В Мытищинском г.о. найти мобильные пункты можно будет в деревнях Шолохово, Грибки, Осташково, Терпигорьево и поселке Трудовая Южная.
Деревни Раково, Родионцево, Троица, Рыбушки и поселок Агрогородок в Истринском округе, деревня Мисирево в г.о. Клин, деревни Гигирево, Лопотово и Марьино в Солнечногорском г.о. также войдут в список.
В Домодедовском г.о. специалисты отправятся в деревню Старосъяново, а в Ленинском округе – в деревни Андреевское, Тарычево, Пуговичино, Петрушино и Мисайлово.
В список попали деревни Новопоречье, Бородино, Шевардино и Павлищево в Можайскском г.о. и деревня Васильево в Наро-Фоминском.
График посещений можно будет найти на сайте "Мособлгаза". Благодаря президентской программе в Подмосковье газ получили 143 тысячи жителей из 2419 населенных пунктов региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
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