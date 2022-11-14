Рейтинг@Mail.ru
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/dzhabarov-1831475823.html
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Резолюции Генассамблеи ООН, подобные принятой о возмещении ущерба Украине, для России обязательной силы не имеют, заявил РИА Новости в понедельник первый... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:48
2022-11-14T22:14
оон
украина
в мире
владимир джабаров
генеральная ассамблея оон
совет федерации рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Резолюции Генассамблеи ООН, подобные принятой о возмещении ущерба Украине, для России обязательной силы не имеют, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее", свидетельствуют результаты голосования.По его словам, понятно, что "послушное агрессивное большинство, за которым стоят страны НАТО, будут выполнять все, что им скажут"."Но никакого значения это не имеет", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20221114/kosachev-1831475670.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_25c30991dec56764b2a168918750e789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, украина, в мире, владимир джабаров, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, нато
ООН, Украина, В мире, Владимир Джабаров, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ, НАТО
21:48 14.11.2022 (обновлено: 22:14 14.11.2022)
 
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Джабаров считает, что резолюция ООН о возмещении ущерба Украине не имеет обязательной силы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Резолюции Генассамблеи ООН, подобные принятой о возмещении ущерба Украине, для России обязательной силы не имеют, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее", свидетельствуют результаты голосования.
"Нам это никак, никакой обязательной силы эта резолюция не имеет", - сказал сенатор.
По его словам, понятно, что "послушное агрессивное большинство, за которым стоят страны НАТО, будут выполнять все, что им скажут".
"Но никакого значения это не имеет", - заключил Джабаров.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 21:44
Косачев назвал резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожной
 
ООНУкраинаВ миреВладимир ДжабаровГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала