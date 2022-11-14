https://ria.ru/20221114/dzhabarov-1831475823.html
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине - РИА Новости, 14.11.2022
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Резолюции Генассамблеи ООН, подобные принятой о возмещении ущерба Украине, для России обязательной силы не имеют, заявил РИА Новости в понедельник первый... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:48
2022-11-14T21:48
2022-11-14T22:14
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Резолюции Генассамблеи ООН, подобные принятой о возмещении ущерба Украине, для России обязательной силы не имеют, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее", свидетельствуют результаты голосования.По его словам, понятно, что "послушное агрессивное большинство, за которым стоят страны НАТО, будут выполнять все, что им скажут"."Но никакого значения это не имеет", - заключил Джабаров.
https://ria.ru/20221114/kosachev-1831475670.html
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ООН, Украина, В мире, Владимир Джабаров, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ, НАТО
21:48 14.11.2022 (обновлено: 22:14 14.11.2022)
Джабаров прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Джабаров считает, что резолюция ООН о возмещении ущерба Украине не имеет обязательной силы