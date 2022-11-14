https://ria.ru/20221114/donetsk-1831396971.html

В Донецке при обстреле ВСУ погибла женщина

В Донецке при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 14.11.2022

В Донецке при обстреле ВСУ погибла женщина

Женщина погибла при обстреле Киевского района Донецка, еще одна пострадала, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:59

2022-11-14T15:59

2022-11-14T15:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Киевского района Донецка, еще одна пострадала, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Киевский район Донецка, одна женщина погибла и еще одна получила ранение", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно сообщало об обстрелах Киевского района города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина