Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля
Президент Белоруссии Лукашенко упразднил отдельный департамент МЧС по проблемам Чернобыля
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС . Архивное фото
МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, упраздняющий отдельный департамент МЧС республики, занимающийся вопросами ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
"В Беларуси упраздняют департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Указ подписал президент", - сообщил в понедельник Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
В документе говорится, что задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну "Беллегпром", Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.
Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС Белоруссии и его департаментах.
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