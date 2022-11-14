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Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля - РИА Новости, 14.11.2022
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Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля
Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля - РИА Новости, 14.11.2022
Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, упраздняющий отдельный департамент МЧС республики, занимающийся вопросами ликвидации последствий аварии... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:22
2022-11-14T19:22
в мире
александр лукашенко
белоруссия
чернобыльская аэс
украина
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, упраздняющий отдельный департамент МЧС республики, занимающийся вопросами ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС."В Беларуси упраздняют департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Указ подписал президент", - сообщил в понедельник Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.В документе говорится, что задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну "Беллегпром", Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС Белоруссии и его департаментах.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, чернобыльская аэс, украина
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Чернобыльская АЭС, Украина
19:22 14.11.2022
 
Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля

Президент Белоруссии Лукашенко упразднил отдельный департамент МЧС по проблемам Чернобыля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС . Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, упраздняющий отдельный департамент МЧС республики, занимающийся вопросами ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
"В Беларуси упраздняют департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Указ подписал президент", - сообщил в понедельник Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
В документе говорится, что задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну "Беллегпром", Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.
Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС Белоруссии и его департаментах.
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В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияЧернобыльская АЭСУкраина
 
 
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