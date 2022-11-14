https://ria.ru/20221114/chernobyl-1831456174.html

Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля

Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля - РИА Новости, 14.11.2022

Лукашенко упразднил департамент МЧС по проблемам Чернобыля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, упраздняющий отдельный департамент МЧС республики, занимающийся вопросами ликвидации последствий аварии... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:22

2022-11-14T19:22

2022-11-14T19:22

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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, упраздняющий отдельный департамент МЧС республики, занимающийся вопросами ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС."В Беларуси упраздняют департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Указ подписал президент", - сообщил в понедельник Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.В документе говорится, что задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну "Беллегпром", Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС Белоруссии и его департаментах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, белоруссия, чернобыльская аэс, украина