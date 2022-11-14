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Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту - РИА Новости, 14.11.2022
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Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту
Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту - РИА Новости, 14.11.2022
Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту
Поступать на военную службу в Вооруженные силы России по контракту имеют право граждане РФ без иностранного гражданства, а также те, кто имеет второе... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:43
2022-11-14T18:52
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поступать на военную службу в Вооруженные силы России по контракту имеют право граждане РФ без иностранного гражданства, а также те, кто имеет второе гражданство, следует из указа президента РФ, опубликованного в понедельник на портале правовой информации."Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также граждане, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранные граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, подают заявления в пункты отбора на военную службу по контракту (далее – пункты отбора) или воинские части", - говорится в документе.
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владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
17:43 14.11.2022 (обновлено: 18:52 14.11.2022)
 
Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту

Путин разрешил служить по контракту россиянам без иностранного гражданства или со вторым

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поступать на военную службу в Вооруженные силы России по контракту имеют право граждане РФ без иностранного гражданства, а также те, кто имеет второе гражданство, следует из указа президента РФ, опубликованного в понедельник на портале правовой информации.
"Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также граждане, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранные граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, подают заявления в пункты отбора на военную службу по контракту (далее – пункты отбора) или воинские части", - говорится в документе.
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