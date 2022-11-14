https://ria.ru/20221114/armiya-1831429528.html

Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту

Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту - РИА Новости, 14.11.2022

Россияне без иностранного гражданства смогут служить в армии по контракту

Поступать на военную службу в Вооруженные силы России по контракту имеют право граждане РФ без иностранного гражданства, а также те, кто имеет второе... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:43

2022-11-14T17:43

2022-11-14T18:52

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поступать на военную службу в Вооруженные силы России по контракту имеют право граждане РФ без иностранного гражданства, а также те, кто имеет второе гражданство, следует из указа президента РФ, опубликованного в понедельник на портале правовой информации."Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также граждане, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранные граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, подают заявления в пункты отбора на военную службу по контракту (далее – пункты отбора) или воинские части", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818684356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф