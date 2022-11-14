https://ria.ru/20221114/armeniya-1831432395.html
Глава МИД Армении обсудил с представителем ОБСЕ отношения Баку и Еревана
Глава МИД Армении обсудил с представителем ОБСЕ отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 14.11.2022
Глава МИД Армении обсудил с представителем ОБСЕ отношения Баку и Еревана
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник армяно-азербайджанское урегулирование с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:57
2022-11-14T17:57
2022-11-14T18:25
в мире
арарат мирзоян
армения
азербайджан
россия
обсе
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник армяно-азербайджанское урегулирование с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."В ходе встречи стороны обсудили последние события, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также решением нагорно-карабахского вопроса. Собеседники коснулись последней трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, состоявшейся 31 октября в Сочи, и принятого совместного заявления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом контексте Мирзоян подчеркнул важность приверженности сторон воздержаться от применения силы или угрозы силой, отметив, что "Азербайджан своим агрессивным поведением и максималистскими устремлениями препятствует установлению стабильного и долгосрочного мира в регионе".Мирзоян и Ховаев также обменялись мнениями по процессу делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокированию транспортной инфраструктуры в регионе.
https://ria.ru/20221114/pashinyan-1831262838.html
https://ria.ru/20221112/normalizatsiya-1831106630.html
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в мире, арарат мирзоян, армения, азербайджан, россия, обсе, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Арарат Мирзоян, Армения, Азербайджан, Россия, ОБСЕ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:57 14.11.2022 (обновлено: 18:25 14.11.2022)
Глава МИД Армении обсудил с представителем ОБСЕ отношения Баку и Еревана
Глава МИД Армении Мирзоян обсудил отношения Баку и Еревана с представителем ОБСЕ Ховаевым