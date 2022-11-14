https://ria.ru/20221114/aleshki-1831460359.html
Украинские войска ведут интенсивный артобстрел херсонского города Алешки
Украинские войска ведут интенсивный артобстрел херсонского города Алешки - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска ведут интенсивный артобстрел херсонского города Алешки
Украинские войска ведут интенсивный артиллерийский огонь по району города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, передает РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:43
2022-11-14T19:43
2022-11-14T19:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
в мире
вооруженные силы украины
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АЛЕШКИ (Херсонская область), 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска ведут интенсивный артиллерийский огонь по району города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, передает корреспондент РИА Новости.В городе слышны взрывы, звуки стрельбы из крупнокалиберного пулемета, над окраинами города поднимается дым.В городе не работает сотовая связь, закрыты магазины, рынок.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831309309.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинские войска ведут интенсивный артобстрел херсонского города Алешки
Украинские войска ведут интенсивный артиллерийский обстрел херсонского города Алешки