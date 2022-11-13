https://ria.ru/20221113/tinao-1831134657.html

Четыре тематических парка появились в московском ТиНАО в этом году

Четыре тематических парка появились в московском ТиНАО в этом году - РИА Новости, 13.11.2022

Четыре тематических парка появились в московском ТиНАО в этом году

Четыре новых тематических парка появились в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в этом году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:16

2022-11-13T09:16

2022-11-13T09:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

тинао

новомосковский административный округ

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре новых тематических парка появились в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в этом году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Доступность озелененных территорий для жителей мегаполисов является одной из важных составляющих комфортной городской среды. Число новых парков в Москве ежегодно увеличивается, и ТиНАО не исключение, там с 2012 года благоустроено более 90 парков, скверов и знаковых объектов. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства сделали в округе четыре новых тематических парка - "Редут 1812 года", "Марьинский ручей", "Природный" и детский парк в поселке Рогово", - сказал Бирюков.Заммэра отметил, что в парках сделали прогулочные аллеи и велодорожки, оборудовали спортивные и детские площадки, установили беседки, парковую мебель, создали пикниковые зоны и провели дополнительное озеленение.Так, в историко-мемориальном парке "Редут 1812 года" в Краснопахорском поселении сделали экскурсионные маршруты с элементами парковой архитектуры тех времен. В парке "Марьинский ручей" в Филимонковском поселении восстановили исторические границы русла Марьинского ручья и обустроили комфортное пространство для семейного отдыха.Зоны тихого отдыха, объединенные пешеходными дорожками и живописными мостами через реку Десна, появились в экопарке "Природный" в Десеновском поселении. А в детском парке в поселке Рогово обустроили многофункциональные детские игровые зоны.

https://ria.ru/20221003/ploschadki-1821986002.html

https://realty.ria.ru/20220406/resursy-1782014059.html

тинао

новомосковский административный округ

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, тинао, новомосковский административный округ, москва