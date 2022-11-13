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На авиашоу в США в результате столкновения самолетов погибли шесть человек
На авиашоу в США в результате столкновения самолетов погибли шесть человек - РИА Новости, 13.11.2022
На авиашоу в США в результате столкновения самолетов погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США, заявил судья округа Даллас Клэй Дженкинс. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:40
2022-11-13T17:40
2022-11-13T17:40
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США, заявил судья округа Даллас Клэй Дженкинс.Ранее местное отделение телеканала ABC News сообщило, что американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, обломки бомбардировщика упали на близлежащее шоссе."Согласно нашему медицинскому эксперту округа Даллас, шесть человек погибли на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas", - написал Дженкинс в Twitter.Он также добавил, что компетентные органы ведут расследование инцидента и проводят идентификацию погибших.
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в мире, даллас, сша
На авиашоу в США в результате столкновения самолетов погибли шесть человек
Судья Дженкинс: в результате столкновения самолетов на авиашоу в США погибли шесть человек
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Шесть человек погибли в результате столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США, заявил
судья округа Даллас Клэй Дженкинс.
Ранее местное отделение телеканала ABC News сообщило, что американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, обломки бомбардировщика упали на близлежащее шоссе.
"Согласно нашему медицинскому эксперту округа Даллас, шесть человек погибли на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas", - написал Дженкинс в Twitter.
Он также добавил, что компетентные органы ведут расследование инцидента и проводят идентификацию погибших.