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На авиашоу в США в результате столкновения самолетов погибли шесть человек

На авиашоу в США в результате столкновения самолетов погибли шесть человек - РИА Новости, 13.11.2022

На авиашоу в США в результате столкновения самолетов погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США, заявил судья округа Даллас Клэй Дженкинс. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:40

2022-11-13T17:40

2022-11-13T17:40

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США, заявил судья округа Даллас Клэй Дженкинс.Ранее местное отделение телеканала ABC News сообщило, что американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, обломки бомбардировщика упали на близлежащее шоссе."Согласно нашему медицинскому эксперту округа Даллас, шесть человек погибли на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas", - написал Дженкинс в Twitter.Он также добавил, что компетентные органы ведут расследование инцидента и проводят идентификацию погибших.

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в мире, даллас, сша