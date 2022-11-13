https://ria.ru/20221113/sotrudnichestvo-1831216564.html

"Валдай" подписал документ о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов

"Валдай" подписал документ о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов - РИА Новости, 13.11.2022

"Валдай" подписал документ о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов

Международный дискуссионный клуб "Валдай" подписал меморандум о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов (EPC), сообщили в пресс-службе российского... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:53

2022-11-13T19:53

2022-11-13T20:48

в мире

андрей быстрицкий

абу-даби

россия

оаэ

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" подписал меморандум о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов (EPC), сообщили в пресс-службе российского аналитического центра."Тринадцатого ноября на полях IX ежегодного Стратегического диалога Абу-Даби состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между фондом развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" и политическим центром Эмиратов (EPC). Со стороны Валдайского клуба в подписании принял участие председатель совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, а со стороны ЕРС - президент политического центра Эмиратов Эбтесам Аль-Кетби", - говорится в пресс-релизе "Валдая".По информации дискуссионного клуба, "целью соглашения является создание условий для выстраивания эффективного и доверительного диалога между научными и экспертными сообществами, а также общественными организациями России, ОАЭ и других государств Персидского залива".Меморандум о сотрудничестве, согласно пресс-релизу, предусматривает также развитие взаимодействия "в сфере изучения национальных, региональных и глобальных вопросов путем проведения совместных мероприятий, обмена визитами представителей интеллектуальной элиты, запуска двусторонних проектов, подготовки исследовательских материалов и обмена ими".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20221027/putin-1827282980.html

https://ria.ru/20221024/valday-1826172766.html

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в мире, андрей быстрицкий, абу-даби, россия, оаэ, международный дискуссионный клуб "валдай"