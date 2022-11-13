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Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/obstrel-1831202545.html
Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:25
2022-11-13T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
киев
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221113/pomosch-1831176676.html
донецк
киев
донецкая народная республика
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в мире, донецк, киев, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Киев, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
18:25 13.11.2022
 
Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

СЦКК ДНР: украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут три раза обстреляли Донецк и Пантелеймоновку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 15:59
Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКиевДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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