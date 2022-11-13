https://ria.ru/20221113/krasnooktyabrskiy-1831217108.html
ВСУ обстреляли пограничный поселок Краснооктябрьский
ВСУ обстреляли пограничный поселок Краснооктябрьский - РИА Новости, 13.11.2022
ВСУ обстреляли пограничный поселок Краснооктябрьский
Украинские войска обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский, никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:56
2022-11-13T19:56
2022-11-13T20:25
специальная военная операция на украине
роман старовойт
глушковский район
курская область
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский, никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон", — написал он.По его словам, после атаки в поселке начался пожар, снаряды повредили объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:56 13.11.2022 (обновлено: 20:25 13.11.2022)
ВСУ обстреляли пограничный поселок Краснооктябрьский
Губернатор Курской области Старовойт: поселок Краснооктябрьский обесточен после атаки ВСУ