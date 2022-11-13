https://ria.ru/20221113/krasnooktyabrskiy-1831217108.html

ВСУ обстреляли пограничный поселок Краснооктябрьский

ВСУ обстреляли пограничный поселок Краснооктябрьский - РИА Новости, 13.11.2022

ВСУ обстреляли пограничный поселок Краснооктябрьский

Украинские войска обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский, никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:56

2022-11-13T19:56

2022-11-13T20:25

специальная военная операция на украине

роман старовойт

глушковский район

курская область

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский, никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно зафиксировано семь прилетов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон", — написал он.По его словам, после атаки в поселке начался пожар, снаряды повредили объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

украина

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Евгения Нефедова

роман старовойт, глушковский район, курская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, происшествия