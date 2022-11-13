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СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области

СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области - РИА Новости, 13.11.2022

СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области

Оба кочегара, пострадавших при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, были пьяны, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:08

2022-11-13T19:08

2022-11-13T19:14

происшествия

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Оба кочегара, пострадавших при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, были пьяны, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По данным регионального управления МЧС, в 04.20 в воскресенье поступило сообщение о хлопке пара в котельной (отапливается щепой) в поселке Пижма. Произошел хлопок одного котла из двух, открытого горения не было. Разрушена часть стены, выбиты стекла. Погибших нет, пострадали два человека.По факту инцидента в котельной организована доследственная проверка."В результате ЧП пострадали два кочегара, один из них доставлен в районную больницу. Предварительно, у него диагностирован ожог 20% тела. Установлено, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221102/kotelnaya-1828616318.html

нижегородская область

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Евгения Нефедова

происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)