https://ria.ru/20221113/kotelnaya-1831209971.html
СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области
СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области - РИА Новости, 13.11.2022
СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области
Оба кочегара, пострадавших при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, были пьяны, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:08
2022-11-13T19:08
2022-11-13T19:14
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831210467_0:389:1600:1289_1920x0_80_0_0_c48903bda620858d5343f069324f4646.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Оба кочегара, пострадавших при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, были пьяны, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По данным регионального управления МЧС, в 04.20 в воскресенье поступило сообщение о хлопке пара в котельной (отапливается щепой) в поселке Пижма. Произошел хлопок одного котла из двух, открытого горения не было. Разрушена часть стены, выбиты стекла. Погибших нет, пострадали два человека.По факту инцидента в котельной организована доследственная проверка."В результате ЧП пострадали два кочегара, один из них доставлен в районную больницу. Предварительно, у него диагностирован ожог 20% тела. Установлено, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20221102/kotelnaya-1828616318.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831210467_0:340:1600:1540_1920x0_80_0_0_2fd26a2b72f639deea1836b2c40e7e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:08 13.11.2022 (обновлено: 19:14 13.11.2022)
СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области
СК выясняет обстоятельства ЧП в котельной в Нижегородской области, где пострадали кочегары