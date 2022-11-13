https://ria.ru/20221113/kontakt-1831226128.html
Председатель фонда "Валдая" оценил договор с политическим центром Эмиратов
Председатель фонда "Валдая" оценил договор с политическим центром Эмиратов - РИА Новости, 13.11.2022
Председатель фонда "Валдая" оценил договор с политическим центром Эмиратов
Международный клуб "Валдай" и политический центр Эмиратов находятся "в живом контакте", в наше непростое время очень важен прямой и честный обмен мнениями и... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:18
2022-11-13T21:18
2022-11-13T21:40
в мире
андрей быстрицкий
международный дискуссионный клуб "валдай"
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международный клуб "Валдай" и политический центр Эмиратов находятся "в живом контакте", в наше непростое время очень важен прямой и честный обмен мнениями и соображениями, заявил РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.Ранее сообщалось, что "Валдай" подписал меморандум о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов (EPC)."Самое главное - мы находимся в таком живом контакте, и всегда в любой момент можем оперативно, без помпы, очень прямо обменяться (мнениями - ред.), и они почувствуют нашу позицию, мы почувствуем их. Это очень важно... Все понимают, что мы живем в тревожное и непростое время, и в такой ситуации прямой и честный обмен мнениями и соображениями, интеллектуальными дискуссиями - это очень важно и очень существенно для понимания мира. Понятно, что все исправить мы не можем, но помочь понять, куда двигаться, - вот мы вместе можем попытаться", - сказал Быстрицкий.По его словам, политический центр Эмиратов (EPC) является "одной из самых больших интеллектуальных организаций в регионе", и подписание соглашения стало "результатом интенсификации отношений и контактов в последнее время".Быстрицкий также рассказал корреспонденту РИА Новости о совместных проектах. Так, например, ежегодно два аналитических центра организуют "большой ближневосточной диалог, посвященный проблемам как безопасности в регионе, так и региона в контексте современных проблем". Кроме того, по словам ученого, планируется создать современные совместные проекты, вести разработки и анализ, "выходящие за рамки современной публицистики".
https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html
https://ria.ru/20221024/valday-1826172766.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, андрей быстрицкий, международный дискуссионный клуб "валдай", высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Андрей Быстрицкий, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Высшая школа экономики (ВШЭ)
21:18 13.11.2022 (обновлено: 21:40 13.11.2022)
Председатель фонда "Валдая" оценил договор с политическим центром Эмиратов
Председатель Быстрицкий: "Валдай" и политический центр Эмиратов находятся в живом контакте
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международный клуб "Валдай" и политический центр Эмиратов находятся "в живом контакте", в наше непростое время очень важен прямой и честный обмен мнениями и соображениями, заявил РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.
Ранее сообщалось, что "Валдай" подписал меморандум о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов (EPC).
"Самое главное - мы находимся в таком живом контакте, и всегда в любой момент можем оперативно, без помпы, очень прямо обменяться (мнениями - ред.), и они почувствуют нашу позицию, мы почувствуем их. Это очень важно... Все понимают, что мы живем в тревожное и непростое время, и в такой ситуации прямой и честный обмен мнениями и соображениями, интеллектуальными дискуссиями - это очень важно и очень существенно для понимания мира. Понятно, что все исправить мы не можем, но помочь понять, куда двигаться, - вот мы вместе можем попытаться", - сказал Быстрицкий.
По его словам, политический центр Эмиратов (EPC) является "одной из самых больших интеллектуальных организаций в регионе", и подписание соглашения стало "результатом интенсификации отношений и контактов в последнее время".
Быстрицкий также рассказал корреспонденту РИА Новости о совместных проектах. Так, например, ежегодно два аналитических центра организуют "большой ближневосточной диалог, посвященный проблемам как безопасности в регионе, так и региона в контексте современных проблем". Кроме того, по словам ученого, планируется создать современные совместные проекты, вести разработки и анализ, "выходящие за рамки современной публицистики".