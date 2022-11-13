https://ria.ru/20221113/kontakt-1831226128.html

Председатель фонда "Валдая" оценил договор с политическим центром Эмиратов

Председатель фонда "Валдая" оценил договор с политическим центром Эмиратов - РИА Новости, 13.11.2022

Председатель фонда "Валдая" оценил договор с политическим центром Эмиратов

Международный клуб "Валдай" и политический центр Эмиратов находятся "в живом контакте", в наше непростое время очень важен прямой и честный обмен мнениями и... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T21:18

2022-11-13T21:18

2022-11-13T21:40

в мире

андрей быстрицкий

международный дискуссионный клуб "валдай"

высшая школа экономики (вшэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136603/59/1366035907_0:71:3076:1801_1920x0_80_0_0_7683a061af91e23714396a9ee9ff9026.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международный клуб "Валдай" и политический центр Эмиратов находятся "в живом контакте", в наше непростое время очень важен прямой и честный обмен мнениями и соображениями, заявил РИА Новости председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.Ранее сообщалось, что "Валдай" подписал меморандум о сотрудничестве с политическим центром Эмиратов (EPC)."Самое главное - мы находимся в таком живом контакте, и всегда в любой момент можем оперативно, без помпы, очень прямо обменяться (мнениями - ред.), и они почувствуют нашу позицию, мы почувствуем их. Это очень важно... Все понимают, что мы живем в тревожное и непростое время, и в такой ситуации прямой и честный обмен мнениями и соображениями, интеллектуальными дискуссиями - это очень важно и очень существенно для понимания мира. Понятно, что все исправить мы не можем, но помочь понять, куда двигаться, - вот мы вместе можем попытаться", - сказал Быстрицкий.По его словам, политический центр Эмиратов (EPC) является "одной из самых больших интеллектуальных организаций в регионе", и подписание соглашения стало "результатом интенсификации отношений и контактов в последнее время".Быстрицкий также рассказал корреспонденту РИА Новости о совместных проектах. Так, например, ежегодно два аналитических центра организуют "большой ближневосточной диалог, посвященный проблемам как безопасности в регионе, так и региона в контексте современных проблем". Кроме того, по словам ученого, планируется создать современные совместные проекты, вести разработки и анализ, "выходящие за рамки современной публицистики".

https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html

https://ria.ru/20221024/valday-1826172766.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей быстрицкий, международный дискуссионный клуб "валдай", высшая школа экономики (вшэ)