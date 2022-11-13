19:25 13.11.2022 (обновлено: 19:47 13.11.2022)
В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с микроавтобусом
В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП трех легковушек и микроавтобуса
© Официальный аккаунт Госавтоинспекции Ставропольского краяДТП с участием 4 транспортных средств в Ставрополе
ДТП с участием 4 транспортных средств в Ставрополе
ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Восемь человек доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения трех легковых автомобилей и микроавтобуса в Ставрополе, сообщает управление ГИБДД по региону.
"Только что в Ставрополе на улице Южный Обход произошло попутное столкновение четырех транспортных средств: 3 легковых автомобиля и пассажирский Mercedes Sprinter. Восемь человек доставлены в больницу для осмотра", - сказано в Telegram-канале ведомства.
На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются, добавили в управлении.
По данным управления ГИБДД по региону, водитель микроавтобуса не справился с управлением, не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора легковой автомобиль Hyundai, затем ВАЗ-2114 и Chevrolet Niva. "От удара микроавтобус опрокинулся на бок. В больницу для осмотра доставлены 7 пассажиров маршрутки, пассажир "четырнадцатой" и водитель Hyundai. Водитель маршрутки, 70-летний житель Ессентуков, не пострадал. Выполнял маршрут "Ставрополь - Ессентуки - Учкекен", в салоне находились 8 пассажиров. Мужчина не может вспомнить, как и почему произошло ДТП", - добавили в ведомстве.