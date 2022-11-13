https://ria.ru/20221113/dtp-1831212684.html

В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с микроавтобусом

В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 13.11.2022

В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с микроавтобусом

Восемь человек доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения трех легковых автомобилей и микроавтобуса в Ставрополе, сообщает управление ГИБДД по... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:25

2022-11-13T19:25

2022-11-13T19:47

происшествия

авто

ставрополь

гибдд мвд рф

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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Восемь человек доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения трех легковых автомобилей и микроавтобуса в Ставрополе, сообщает управление ГИБДД по региону.На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются, добавили в управлении.По данным управления ГИБДД по региону, водитель микроавтобуса не справился с управлением, не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора легковой автомобиль Hyundai, затем ВАЗ-2114 и Chevrolet Niva. "От удара микроавтобус опрокинулся на бок. В больницу для осмотра доставлены 7 пассажиров маршрутки, пассажир "четырнадцатой" и водитель Hyundai. Водитель маршрутки, 70-летний житель Ессентуков, не пострадал. Выполнял маршрут "Ставрополь - Ессентуки - Учкекен", в салоне находились 8 пассажиров. Мужчина не может вспомнить, как и почему произошло ДТП", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221113/dtp-1831190675.html

ставрополь

ессентуки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, ставрополь, гибдд мвд рф, mercedes, ессентуки, hyundai genesis