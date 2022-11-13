https://ria.ru/20221113/donetsk-1831205983.html

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу 15 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:45

2022-11-13T18:45

2022-11-13T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу 15 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина