https://ria.ru/20221113/donetsk-1831205983.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу 15 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:45
2022-11-13T18:45
2022-11-13T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу 15 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
18:45 13.11.2022 (обновлено: 18:47 13.11.2022)
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" Куйбышевский район Донецка