https://ria.ru/20221113/aviapromyshlennost-1831289372.html
ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы"
ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы" - РИА Новости, 14.11.2022
ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы"
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную промышленность исходить из принципа опоры на собственные силы. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-13T11:15
2022-11-13T11:15
2022-11-14T11:16
россия-китай: главное
китай
чжухай
гуандун
си цзиньпин
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ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную промышленность исходить из принципа опоры на собственные силы."Надеюсь, что вы продолжите развивать дух служения авиации на благо Родины, сосредоточившись на общем деле, основываясь на принципе опоры на свои силы и возможности, будете отважно продвигать научно-техническое развитие авиации", - приводит Центральное телевидение Китая текст письма, направленного китайским лидером в адрес молодых рабочих и инженеров Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC).Глава КНР призвал молодых работников авиационной промышленности не бояться брать на себя ответственность и бороться за высокие идеалы, активно способствуя качественному развитию отрасли.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China в воскресенье завершилась в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун. На выставке, которая открылась 8 ноября, Китай продемонстрировал ряд новинок. В частности, Китай представил радар космического наблюдения SLC-18 для отслеживания спутников-шпионов. Кроме того, КНР продемонстрировала сверхтяжелую ракету-носитель нового поколения для высадки на Луну, два новейших беспилотных летательных аппарата серии "Илун", а также новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, чжухай, гуандун, си цзиньпин
Россия-Китай: Главное, Китай, Чжухай, Гуандун, Си Цзиньпин
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную промышленность исходить из принципа опоры на собственные силы.
"Надеюсь, что вы продолжите развивать дух служения авиации на благо Родины, сосредоточившись на общем деле, основываясь на принципе опоры на свои силы и возможности, будете отважно продвигать научно-техническое развитие авиации", - приводит Центральное телевидение Китая текст письма, направленного китайским лидером в адрес молодых рабочих и инженеров Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC).
Глава КНР призвал молодых работников авиационной промышленности не бояться брать на себя ответственность и бороться за высокие идеалы, активно способствуя качественному развитию отрасли.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China в воскресенье завершилась в городе Чжухай
южной китайской провинции Гуандун
. На выставке, которая открылась 8 ноября, Китай продемонстрировал ряд новинок. В частности, Китай представил радар космического наблюдения SLC-18 для отслеживания спутников-шпионов. Кроме того, КНР продемонстрировала сверхтяжелую ракету-носитель нового поколения для высадки на Луну
, два новейших беспилотных летательных аппарата серии "Илун", а также новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.