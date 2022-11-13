Рейтинг@Mail.ru
ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы" - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221113/aviapromyshlennost-1831289372.html
ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы"
ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы" - РИА Новости, 14.11.2022
ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы"
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную промышленность исходить из принципа опоры на собственные силы. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-13T11:15
2022-11-14T11:16
россия-китай: главное
китай
чжухай
гуандун
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831286470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cb7d579d60e3fbb91be4ecb93ea01f6.jpg
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную промышленность исходить из принципа опоры на собственные силы."Надеюсь, что вы продолжите развивать дух служения авиации на благо Родины, сосредоточившись на общем деле, основываясь на принципе опоры на свои силы и возможности, будете отважно продвигать научно-техническое развитие авиации", - приводит Центральное телевидение Китая текст письма, направленного китайским лидером в адрес молодых рабочих и инженеров Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC).Глава КНР призвал молодых работников авиационной промышленности не бояться брать на себя ответственность и бороться за высокие идеалы, активно способствуя качественному развитию отрасли.Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China в воскресенье завершилась в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун. На выставке, которая открылась 8 ноября, Китай продемонстрировал ряд новинок. В частности, Китай представил радар космического наблюдения SLC-18 для отслеживания спутников-шпионов. Кроме того, КНР продемонстрировала сверхтяжелую ракету-носитель нового поколения для высадки на Луну, два новейших беспилотных летательных аппарата серии "Илун", а также новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
https://ria.ru/20221109/zakazy-1830233914.html
китай
чжухай
гуандун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831286470_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4ee65f17592f872991106e4b03d897c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, чжухай, гуандун, си цзиньпин
Россия-Китай: Главное, Китай, Чжухай, Гуандун, Си Цзиньпин
11:15 13.11.2022 (обновлено: 11:16 14.11.2022)
 

ТВ: глава КНР призвал авиапромышленность "опираться на собственные силы"

© AP Photo / Ng Han GuanИстребители пролетают мимо китайского военного самолета во время Airshow China
Истребители пролетают мимо китайского военного самолета во время Airshow China - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Истребители пролетают мимо китайского военного самолета во время Airshow China
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную промышленность исходить из принципа опоры на собственные силы.
"Надеюсь, что вы продолжите развивать дух служения авиации на благо Родины, сосредоточившись на общем деле, основываясь на принципе опоры на свои силы и возможности, будете отважно продвигать научно-техническое развитие авиации", - приводит Центральное телевидение Китая текст письма, направленного китайским лидером в адрес молодых рабочих и инженеров Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC).
Самолет C919 китайской корпорации коммерческих самолетов на выставке Airshow China 2022 в Чжухае, провинция Гуандун - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:03Россия-Китай: Главное
Китайский авиапроизводитель COMAC получил 300 заказов на самолет C919
Глава КНР призвал молодых работников авиационной промышленности не бояться брать на себя ответственность и бороться за высокие идеалы, активно способствуя качественному развитию отрасли.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China в воскресенье завершилась в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун. На выставке, которая открылась 8 ноября, Китай продемонстрировал ряд новинок. В частности, Китай представил радар космического наблюдения SLC-18 для отслеживания спутников-шпионов. Кроме того, КНР продемонстрировала сверхтяжелую ракету-носитель нового поколения для высадки на Луну, два новейших беспилотных летательных аппарата серии "Илун", а также новую систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЧжухайГуандунСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала