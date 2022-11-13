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На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 13.11.2022
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На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 13.11.2022
На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
Произошло ДТП с пятью автомобилями на внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:39
2022-11-13T21:39
происшествия
авто
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Произошло ДТП с пятью автомобилями на внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта."На внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе) столкнулись пять автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Движение осложнено и осуществляется по двум полосам из пяти, рекомендуется объезжать участок аварии.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
21:39 13.11.2022
 
На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями

Дептранс Москвы: на внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Произошло ДТП с пятью автомобилями на внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе) столкнулись пять автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Движение осложнено и осуществляется по двум полосам из пяти, рекомендуется объезжать участок аварии.
 
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