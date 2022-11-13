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На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями - РИА Новости, 13.11.2022
На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
Произошло ДТП с пятью автомобилями на внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:39
2022-11-13T21:39
2022-11-13T21:39
происшествия
авто
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Произошло ДТП с пятью автомобилями на внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе), сообщил столичный департамент транспорта."На внешней стороне 69 км МКАД (перед пересечением с Волоколамским шоссе) столкнулись пять автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Движение осложнено и осуществляется по двум полосам из пяти, рекомендуется объезжать участок аварии.
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происшествия, авто
На внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями
Дептранс Москвы: на внешней стороне 69 километра МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями