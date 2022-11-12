https://ria.ru/20221112/zelenskiy-1831062336.html

Европейцы пришли в ярость от обещаний фон дер Ляйен Зеленскому

Европейцы пришли в ярость от обещаний фон дер Ляйен Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2022

Европейцы пришли в ярость от обещаний фон дер Ляйен Зеленскому

Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "приближении экономики Украины к ЕС в долгосрочной перспективе" вызвало ярость у пользователей Twitter. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:42

2022-11-12T16:42

2022-11-12T17:50

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

валдис домбровскис

украина

киев

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "приближении экономики Украины к ЕС в долгосрочной перспективе" вызвало ярость у пользователей Twitter.В твите фон дер Ляйен заявила, что Владимир Зеленский может рассчитывать на солидарность союза с Киевом до тех пор, пока это потребуется."Прекратите говорить с ним от моего имени! Мне стыдно, что я из ЕС!" — возмутился комментатор."Европейцы с нетерпением ждут возможности замерзнуть за Украину", — сыронизировал второй."Я думаю, пришло время провести референдум в каждой стране, которую вы представляете, чтобы узнать, все ли мы с вами согласны. Зима приближается. В 2023 году будет еще хуже", — потребовал другой пользователь."О чем вы говорите? Какой народ вас избрал? Какие люди голосовали за вас, чтобы вы забрали наши деньги на разжигание войны и обнищание Европы?" — поинтересовался четвертый."Смешно. Сможет ли Украина вступить в ЕС через 30 или 50 лет? Экономика Украины, инвестиционный климат, трудолюбивая рабочая сила, политическая стабильность? В этой стране есть хоть что-то, что гарантирует безопасность инвесторам?" — написал еще один комментатор."Украина — самая коррумпированная страна на планете, ее опережает только брюссельская мафия Урсулы фон дер Ляйен", — отметил читатель.В мае Еврокомиссия анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Из них страны Евросоюза согласовали только шесть, но деньги еще не выплачены полностью — только половина. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ЕС не смог договориться о передаче этих средств в этом году, они станут частью нового пакета в объеме 18 миллиардов за 2023-й.Кроме того, как сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз уже выделил 22 миллиарда евро на финансовую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украины.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831001524.html

https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830925017.html

https://ria.ru/20221019/putin-1825231427.html

https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830953612.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, валдис домбровскис, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, twitter