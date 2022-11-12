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Подозреваемый в шпионаже британец заявил о ненависти к своей стране
Подозреваемый в шпионаже британец заявил о ненависти к своей стране - РИА Новости, 12.11.2022
Подозреваемый в шпионаже британец заявил о ненависти к своей стране
Охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, подозреваемый в работе на российскую разведку, признался в ненависти к своей стране, пишет газета Daily РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:22
2022-11-12T15:22
2022-11-12T15:40
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, подозреваемый в работе на российскую разведку, признался в ненависти к своей стране, пишет газета Daily Mail."Он презирал британские ценности и возмущался, что в посольстве, где он работал в течение восьми лет, развевался радужный флаг ЛГБТ+", — говорится в материале.Отмечается, что Смит испытывал ненависть и к Германии, но симпатизировал российским властям. При обыске в квартире подозреваемого нашли российский флаг и игрушечного ротвейлера в натуральную величину в шапке-ушанке, книги на русском языке и советскую военную фуражку, утверждается в статье.Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии сообщала, что 10 августа Смита задержали в Потсдаме по подозрению в работе на российскую спецслужбу. По данным стороны обвинения, примерно с ноября 2020 года он якобы действовал в интересах Москвы, будучи сотрудником посольства Великобритании в Берлине.
https://ria.ru/20221108/voyna-1829912137.html
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15:22 12.11.2022 (обновлено: 15:40 12.11.2022)
Подозреваемый в шпионаже британец заявил о ненависти к своей стране
Daily Mail: подозреваемый в шпионаже в пользу России Смит признался в ненависти к Британии