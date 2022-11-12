https://ria.ru/20221112/velikobritaniya-1831046244.html

Подозреваемый в шпионаже британец заявил о ненависти к своей стране

Подозреваемый в шпионаже британец заявил о ненависти к своей стране - РИА Новости, 12.11.2022

Подозреваемый в шпионаже британец заявил о ненависти к своей стране

Охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, подозреваемый в работе на российскую разведку, признался в ненависти к своей стране, пишет газета Daily РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:22

2022-11-12T15:22

2022-11-12T15:40

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, подозреваемый в работе на российскую разведку, признался в ненависти к своей стране, пишет газета Daily Mail."Он презирал британские ценности и возмущался, что в посольстве, где он работал в течение восьми лет, развевался радужный флаг ЛГБТ+", — говорится в материале.Отмечается, что Смит испытывал ненависть и к Германии, но симпатизировал российским властям. При обыске в квартире подозреваемого нашли российский флаг и игрушечного ротвейлера в натуральную величину в шапке-ушанке, книги на русском языке и советскую военную фуражку, утверждается в статье.Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Германии сообщала, что 10 августа Смита задержали в Потсдаме по подозрению в работе на российскую спецслужбу. По данным стороны обвинения, примерно с ноября 2020 года он якобы действовал в интересах Москвы, будучи сотрудником посольства Великобритании в Берлине.

https://ria.ru/20221108/voyna-1829912137.html

https://ria.ru/20221111/shpionazh-1830784782.html

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