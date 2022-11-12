Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16
Эрдоган ждет позитивных новостей по поставкам Турции истребителей F-16 в ближайшее время
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
Турецкий истребитель F-16. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает в ближайшее время позитивных новостей по вопросу поставок американских истребителей F-16 Турции.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"У них уже прошли выборы. С этими выборами снова приходят позитивные новости, и мы продолжаем внимательно следить за этими позитивными новостями. Я надеюсь, что следующий месяц будет полон хороших новостей, и мы будем развивать вопрос F-16 в гораздо более позитивном направлении", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
22 сентября, 05:11Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США