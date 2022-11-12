https://ria.ru/20221112/turtsiya-1831027255.html

Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16

Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16 - РИА Новости, 12.11.2022

Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает в ближайшее время позитивных новостей по вопросу поставок американских истребителей F-16 Турции. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:05

2022-11-12T13:05

2022-11-12T13:05

f-16

f-35

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает в ближайшее время позитивных новостей по вопросу поставок американских истребителей F-16 Турции.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."У них уже прошли выборы. С этими выборами снова приходят позитивные новости, и мы продолжаем внимательно следить за этими позитивными новостями. Я надеюсь, что следующий месяц будет полон хороших новостей, и мы будем развивать вопрос F-16 в гораздо более позитивном направлении", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.

https://ria.ru/20220922/erdogan-1818583272.html

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Ольга Фомченкова

f-16, f-35, турция, сша, реджеп тайип эрдоган