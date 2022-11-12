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Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16 - РИА Новости, 12.11.2022
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Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16
Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16 - РИА Новости, 12.11.2022
Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает в ближайшее время позитивных новостей по вопросу поставок американских истребителей F-16 Турции. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:05
2022-11-12T13:05
f-16
f-35
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает в ближайшее время позитивных новостей по вопросу поставок американских истребителей F-16 Турции.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."У них уже прошли выборы. С этими выборами снова приходят позитивные новости, и мы продолжаем внимательно следить за этими позитивными новостями. Я надеюсь, что следующий месяц будет полон хороших новостей, и мы будем развивать вопрос F-16 в гораздо более позитивном направлении", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
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f-16, f-35, турция, сша, реджеп тайип эрдоган
F-16, F-35, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган
13:05 12.11.2022
 
Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16

Эрдоган ждет позитивных новостей по поставкам Турции истребителей F-16 в ближайшее время

© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
Турецкий истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает в ближайшее время позитивных новостей по вопросу поставок американских истребителей F-16 Турции.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос нужно согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"У них уже прошли выборы. С этими выборами снова приходят позитивные новости, и мы продолжаем внимательно следить за этими позитивными новостями. Я надеюсь, что следующий месяц будет полон хороших новостей, и мы будем развивать вопрос F-16 в гораздо более позитивном направлении", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 05:11
Эрдоган осудил "искусственные препятствия" в отношениях Турции и США
 
F-16F-35ТурцияСШАРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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