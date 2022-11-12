https://ria.ru/20221112/shveytsariya-1831012526.html
В Швейцарии пожаловались на утечку информации о визите президента в Киев
В Швейцарии пожаловались на утечку информации о визите президента в Киев - РИА Новости, 12.11.2022
В Швейцарии пожаловались на утечку информации о визите президента в Киев
Генеральная прокуратура Швейцарии получила жалобу от МИД страны, связанную с утечкой в СМИ информации о недавнем визите швейцарского президента Иньяцио Кассиса... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:56
2022-11-12T10:56
2022-11-12T10:56
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ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Швейцарии получила жалобу от МИД страны, связанную с утечкой в СМИ информации о недавнем визите швейцарского президента Иньяцио Кассиса на Украину."Генеральная прокуратура Швейцарии подтверждает, что получила жалобу о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Жалоба была подана Федеральным департаментом иностранных дел (МИД - ред.) против неизвестных лиц по подозрению в разглашении служебной тайны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе швейцарской прокуратуры.Там добавили, что обращение МИД находится на рассмотрении. Прокуратура определит, содержит ли жалоба основания, достаточные для возбуждения уголовного дела.Швейцарский президент 20 октября прибыл в Киев, о чем сообщил в своем аккаунте в Twiiter в тот же день. По данным швейцарской газеты Le Temps, поездка держалась в секрете, сотрудники МИД узнали о ней накануне.При этом внешнеполитическому ведомству стало известно, что о маршруте Кассиса была осведомлена одна из ежедневных швейцарских газет. По мнению МИД, это могло поставить под угрозу безопасность президента Швейцарии и сопровождавшей его делегации.МИД Швейцарии подтвердил РИА Новости подачу жалобы "относительно неосторожных действий в связи с поездкой президента Кассиса в Киев".
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в мире, швейцария, киев, украина
В мире, Швейцария, Киев, Украина
В Швейцарии пожаловались на утечку информации о визите президента в Киев
Прокуратура Швейцарии получила жалобу на утечку информации о визите президента в Киев
ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Швейцарии получила жалобу от МИД страны, связанную с утечкой в СМИ информации о недавнем визите швейцарского президента Иньяцио Кассиса на Украину.
"Генеральная прокуратура Швейцарии подтверждает, что получила жалобу о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Жалоба была подана Федеральным департаментом иностранных дел (МИД - ред.) против неизвестных лиц по подозрению в разглашении служебной тайны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе швейцарской прокуратуры.
Там добавили, что обращение МИД находится на рассмотрении. Прокуратура определит, содержит ли жалоба основания, достаточные для возбуждения уголовного дела.
Швейцарский президент 20 октября прибыл в Киев
, о чем сообщил в своем аккаунте в Twiiter в тот же день. По данным швейцарской газеты Le Temps, поездка держалась в секрете, сотрудники МИД узнали о ней накануне.
При этом внешнеполитическому ведомству стало известно, что о маршруте Кассиса была осведомлена одна из ежедневных швейцарских газет. По мнению МИД, это могло поставить под угрозу безопасность президента Швейцарии и сопровождавшей его делегации.
МИД Швейцарии подтвердил РИА Новости подачу жалобы "относительно неосторожных действий в связи с поездкой президента Кассиса в Киев".