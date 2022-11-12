https://ria.ru/20221112/shinomontazh-1830985065.html

Россиян предупредили о "большом разводе" при шиномонтаже

Россиян предупредили о "большом разводе" при шиномонтаже - РИА Новости, 12.11.2022

Россиян предупредили о "большом разводе" при шиномонтаже

При замене летних шин зимними автовладелец рискует быть обманутым сотрудниками шиномонтажной мастерской, предупредил автоэксперт Максим Ракитин. В интервью... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T04:15

2022-11-12T04:15

2022-11-12T04:15

общество

авто

максим ракитин

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. При замене летних шин зимними автовладелец рискует быть обманутым сотрудниками шиномонтажной мастерской, предупредил автоэксперт Максим Ракитин. В интервью радио Sputnik он назвал основные уловки, которых стоит опасаться, и объяснил, как их избежать.Самый распространенный способ обмана владельцев машин при смене резины связан с отсутствием у большинства автолюбителей знаний об особенностях работы станка для балансировки колес, рассказал специалист.Бывают случаи, когда автовладельцев убеждают потратить деньги на ремонт колесных дисков, которые на самом деле находятся в хорошем состоянии, продолжил он."Вторая история — это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть", — добавил эксперт."Большим разводом" автоэксперт назвал попытки сотрудников некоторых мастерских навязать клиентам особую услугу — накачивание шин азотом, а не воздухом.Автоэксперт советует обращаться в проверенные шиномонтажные мастерские, ориентируясь на рекомендации знакомых и отзывы в интернете. По его словам, это поможет избежать обмана со стороны недобросовестных специалистов и лишних расходов на сезонное "переобувание" машины."Сейчас многие бегут в любую палатку, где написано "шиномонтаж", но так делать не надо. Читайте отзывы в интернете — это глас народа. Плюс всегда можно использовать сарафанное радио, для водителей это самая действенная рекомендация", — такое мнение высказал Ракитин.

https://ria.ru/20220314/avtomobil-1777981052.html

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общество, авто, максим ракитин, россия