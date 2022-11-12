https://ria.ru/20221112/shinomontazh-1830985065.html
Россиян предупредили о "большом разводе" при шиномонтаже
Россиян предупредили о "большом разводе" при шиномонтаже - РИА Новости, 12.11.2022
Россиян предупредили о "большом разводе" при шиномонтаже
При замене летних шин зимними автовладелец рискует быть обманутым сотрудниками шиномонтажной мастерской, предупредил автоэксперт Максим Ракитин. В интервью... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T04:15
2022-11-12T04:15
2022-11-12T04:15
общество
авто
максим ракитин
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. При замене летних шин зимними автовладелец рискует быть обманутым сотрудниками шиномонтажной мастерской, предупредил автоэксперт Максим Ракитин. В интервью радио Sputnik он назвал основные уловки, которых стоит опасаться, и объяснил, как их избежать.Самый распространенный способ обмана владельцев машин при смене резины связан с отсутствием у большинства автолюбителей знаний об особенностях работы станка для балансировки колес, рассказал специалист.Бывают случаи, когда автовладельцев убеждают потратить деньги на ремонт колесных дисков, которые на самом деле находятся в хорошем состоянии, продолжил он."Вторая история — это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть", — добавил эксперт."Большим разводом" автоэксперт назвал попытки сотрудников некоторых мастерских навязать клиентам особую услугу — накачивание шин азотом, а не воздухом.Автоэксперт советует обращаться в проверенные шиномонтажные мастерские, ориентируясь на рекомендации знакомых и отзывы в интернете. По его словам, это поможет избежать обмана со стороны недобросовестных специалистов и лишних расходов на сезонное "переобувание" машины."Сейчас многие бегут в любую палатку, где написано "шиномонтаж", но так делать не надо. Читайте отзывы в интернете — это глас народа. Плюс всегда можно использовать сарафанное радио, для водителей это самая действенная рекомендация", — такое мнение высказал Ракитин.
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общество, авто, максим ракитин, россия
Общество, Авто, Максим Ракитин, Россия
Россиян предупредили о "большом разводе" при шиномонтаже
Эксперт Ракитин назвал разводом предложение накачать шины азотом, а не воздухом
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
При замене летних шин зимними автовладелец рискует быть обманутым сотрудниками шиномонтажной мастерской, предупредил автоэксперт Максим Ракитин. В интервью
радио Sputnik он назвал основные уловки, которых стоит опасаться, и объяснил, как их избежать.
Самый распространенный способ обмана владельцев машин при смене резины связан с отсутствием у большинства автолюбителей знаний об особенностях работы станка для балансировки колес, рассказал специалист.
"Традиционная уловка при замене резины — это сказать, что шина некачественная, что она не балансируется. Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину", — отметил Ракитин.
Бывают случаи, когда автовладельцев убеждают потратить деньги на ремонт колесных дисков, которые на самом деле находятся в хорошем состоянии, продолжил он.
"Вторая история — это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть", — добавил эксперт.
"Большим разводом" автоэксперт назвал попытки сотрудников некоторых мастерских навязать клиентам особую услугу — накачивание шин азотом, а не воздухом.
"Во время замены резины автомобилисту могут предложить накачать шины азотом, а не воздухом. Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так", — объяснил собеседник.
Автоэксперт советует обращаться в проверенные шиномонтажные мастерские, ориентируясь на рекомендации знакомых и отзывы в интернете. По его словам, это поможет избежать обмана со стороны недобросовестных специалистов и лишних расходов на сезонное "переобувание" машины.
"Сейчас многие бегут в любую палатку, где написано "шиномонтаж", но так делать не надо. Читайте отзывы в интернете — это глас народа. Плюс всегда можно использовать сарафанное радио, для водителей это самая действенная рекомендация", — такое мнение высказал Ракитин.