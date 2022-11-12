https://ria.ru/20221112/poezd-1831090597.html

Поезд нового поколения "Балтиец" начал курсировать в метро Петербурга

Поезд нового поколения "Балтиец" начал курсировать в метро Петербурга - РИА Новости, 12.11.2022

Поезд нового поколения "Балтиец" начал курсировать в метро Петербурга

Первый поезд нового поколения "Балтиец" начал курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:21

2022-11-12T16:21

2022-11-12T20:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Первый поезд нового поколения "Балтиец" начал курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Новый поезд "Балтиец" сегодня перевез первых пассажиров по Кировско-Выборгской линии. Состав прибыл в Петербург в сентябре в рамках масштабной программы по замене подвижного состава метрополитена", - говорится в сообщении.Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой проехали в новом поезде от депо "Автово" до станции "Балтийская"."Через несколько дней мы будем отмечать день рождения Петербургского метрополитена. В 1955 году 15 ноября открылась первая линия от "Автово" до "Площади Восстания". Сегодня по поручению президента нашей страны мы запускаем по этой ветке первый поезд новой модели "Балтиец". Это начало большого проекта по обновлению подвижного состава метро", - сказал на церемонии выпуска нового поезда на линию Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По словам губернатора, всего Петербург получит 950 вагонов "Балтиец" - это практически половина всего вагонного парка. Более 300 из них будут поставлены в ближайшие годы. Основной партнер города в проекте – "Трансмашхолдинг"."Это крупнейший заказ за всю историю петербургского метрополитена. Благодаря поддержке президента России нам удалось привлечь средства фонда национального благосостояния и госкорпорации "ВЭБ.РФ", - отметил Беглов.Поезд "Балтиец" полностью отвечает требованиям "умного" транспорта. Состав имеет более просторные вагоны и вмещает почти 1,5 тысячи человек. В нем более широкие двери, удобные сидения, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха. Кабина машиниста оборудована современным пультом управления, кондиционером. Увеличен обзор, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в зеркалах заднего вида. Новый двигатель позволяет экономить электроэнергию. Предусмотрена также возможность установки блоков видеотрансляции, интерактивного маршрута метро, Wi-Fi. Поезд на 95% состоит из российских деталей.В электродепо "Автово" к выходу на линию готовятся еще два состава этой модели. Все три поезда будут работать на "красной" линии, поэтому в их оформлении преобладает красный цвет.В честь запуска первого "Балтийца" на линию и в связи с юбилеем "Трансмашхолдинга" в Петербурге выпущена новая карта "Подорожник" тиражом в 5 тысяч штук. Она поступит в продажу сегодня.Ранее ГУП "Петербургский метрополитен" и АО "Трансхолдлизинг" подписали контракт на поставку 950 вагонов метро в лизинг в 2022-2031 годах. Общая стоимость контракта, включая проценты по лизинговым платежам, составляет 242,6 миллиарда рублей, срок поставки подвижного состава - 2022-2031 годы.Договор на поставку 950 вагонов метро "Балтиец" предполагает закупки подвижного состава по лизинговой схеме, с финансированием за счет средств фонда национального благосостояния и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

https://ria.ru/20221022/poezd-1825824550.html

https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html

https://ria.ru/20221107/ploschadka-1829570752.html

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общество, технологии, александр беглов, андрей кутепов, кирилл липа, санкт-петербург, россия, трансмашхолдинг, совет федерации рф, гуп "петербургский метрополитен"