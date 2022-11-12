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В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц - РИА Новости, 15.11.2022
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В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц
В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц - РИА Новости, 15.11.2022
В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц
Акция, посвященная правильной подкормке птиц, начнется в Москве в субботу. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-12T00:12
2022-11-15T14:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
россия
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, начнется в Москве в субботу.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. До марта сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать для них "ресторан". В рамках акции "Птица-синица" запланированы около 400 эколого-просветительских мероприятий.На протяжении выходных в Музее городского хозяйства Москвы отметят Синичкин день. В субботу в 12.30, 13.30 и 14.30 будут мастер-классы по росписи лепных фигурок из муки, соли и воды "Птичка-синичка". В 15.00 – лекция "Синицы и другие городские пернатые".В воскресенье в 15.00 проведут лекцию "Кто такие птицы?"В ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве. Сотрудники Мосприроды на природных территориях развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в специальные "рестораны".В Мосприроды отмечают, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным. Также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Продукты для птиц должны быть свежие.Синичкин день отмечается 12 ноября по инициативе Союза охраны птиц России. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к людям.
https://ria.ru/20221110/podkormka-1830805496.html
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мосприрода, москва, россия, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Россия, Общество
00:12 12.11.2022 (обновлено: 14:13 15.11.2022)
 

В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкГолуби в городском парке
Голуби в городском парке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, начнется в Москве в субботу.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. До марта сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать для них "ресторан". В рамках акции "Птица-синица" запланированы около 400 эколого-просветительских мероприятий.
На протяжении выходных в Музее городского хозяйства Москвы отметят Синичкин день. В субботу в 12.30, 13.30 и 14.30 будут мастер-классы по росписи лепных фигурок из муки, соли и воды "Птичка-синичка". В 15.00 – лекция "Синицы и другие городские пернатые".
В воскресенье в 15.00 проведут лекцию "Кто такие птицы?"
Синица у кормушки в лесопарке Москвы - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 15:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Правильно подкармливать птиц научат москвичей в Синичкин день
В ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве. Сотрудники Мосприроды на природных территориях развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в специальные "рестораны".
В Мосприроды отмечают, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным. Также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Продукты для птиц должны быть свежие.
Синичкин день отмечается 12 ноября по инициативе Союза охраны птиц России. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к людям.
Ребенок кормит белку - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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