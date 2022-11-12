https://ria.ru/20221112/podkormka-1831621034.html

В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц

В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц - РИА Новости, 15.11.2022

В Москве начнется акция, посвященная правильной подкормке птиц

Акция, посвященная правильной подкормке птиц, начнется в Москве в субботу. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-12T00:12

2022-11-12T00:12

2022-11-15T14:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752303909_0:136:3121:1892_1920x0_80_0_0_3656d3ed8c8b14894fcaafd3d13adf03.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акция, посвященная правильной подкормке птиц, начнется в Москве в субботу.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в Синичкин день, 12 ноября, стартует ежегодная природоохранная акция. До марта сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно сделать для них "ресторан". В рамках акции "Птица-синица" запланированы около 400 эколого-просветительских мероприятий.На протяжении выходных в Музее городского хозяйства Москвы отметят Синичкин день. В субботу в 12.30, 13.30 и 14.30 будут мастер-классы по росписи лепных фигурок из муки, соли и воды "Птичка-синичка". В 15.00 – лекция "Синицы и другие городские пернатые".В воскресенье в 15.00 проведут лекцию "Кто такие птицы?"В ноябре самое время подготовить угощения для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве. Сотрудники Мосприроды на природных территориях развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в специальные "рестораны".В Мосприроды отмечают, что подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем. Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным. Также нельзя бросать корм в воду: это ведет к загрязнению водоемов. Продукты для птиц должны быть свежие.Синичкин день отмечается 12 ноября по инициативе Союза охраны птиц России. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к людям.

https://ria.ru/20221110/podkormka-1830805496.html

https://ria.ru/20221010/kormlenie-1823401456.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, россия, общество