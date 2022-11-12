16:57 12.11.2022 (обновлено: 16:59 12.11.2022)
Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС
Лавров и глава МИД Таиланда Праматвинай обсудили подготовку к форуму АТЭС
© Фото : Пресс-служба МИД РФГлава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, стороны обсудили подготовку к форуму АТЭС в Таиланде, сообщил МИД РФ.
"Обсуждены приоритетные направления двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте предстоящего саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкоке", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
В Таиланде 18-19 ноября пройдет форум АТЭС, Россию на нем будет представлять первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.