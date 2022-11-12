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Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС - РИА Новости, 12.11.2022
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Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС
Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС - РИА Новости, 12.11.2022
Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, стороны обсудили подготовку к РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:57
2022-11-12T16:59
в мире
сергей лавров
андрей белоусов
россия
камбоджа
таиланд
мид таиланда
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, стороны обсудили подготовку к форуму АТЭС в Таиланде, сообщил МИД РФ.В Таиланде 18-19 ноября пройдет форум АТЭС, Россию на нем будет представлять первый вице-премьер Андрей Белоусов.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
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в мире, сергей лавров, андрей белоусов, россия, камбоджа, таиланд, мид таиланда
В мире, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Россия, Камбоджа, Таиланд, МИД Таиланда
16:57 12.11.2022 (обновлено: 16:59 12.11.2022)
 
Главы МИД России и Таиланда обсудили подготовку к форуму АТЭС

Лавров и глава МИД Таиланда Праматвинай обсудили подготовку к форуму АТЭС

© Фото : Пресс-служба МИД РФГлава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, стороны обсудили подготовку к форуму АТЭС в Таиланде, сообщил МИД РФ.
"Обсуждены приоритетные направления двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте предстоящего саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкоке", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
В Таиланде 18-19 ноября пройдет форум АТЭС, Россию на нем будет представлять первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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В миреСергей ЛавровАндрей БелоусовРоссияКамбоджаТаиландМИД Таиланда
 
 
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