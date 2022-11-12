https://ria.ru/20221112/medvedev-1831044912.html
Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев
Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2022
Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев
Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:06
2022-11-12T15:06
2022-11-12T15:13
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он написал, что "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", и он хочет их напомнить."Напомнить, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20221112/medvedev-1831045468.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
15:06 12.11.2022 (обновлено: 15:13 12.11.2022)
Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев
Медведев заявил, что Россия ведет боевую работу, стремясь максимально сохранить жизни