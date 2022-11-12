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Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2022
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Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев
Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2022
Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев
Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:06
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россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он написал, что "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", и он хочет их напомнить."Напомнить, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - заявил Медведев.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
15:06 12.11.2022 (обновлено: 15:13 12.11.2022)
 
Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев

Медведев заявил, что Россия ведет боевую работу, стремясь максимально сохранить жизни

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он написал, что "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", и он хочет их напомнить.
"Напомнить, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - заявил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 15:07
Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом
 
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