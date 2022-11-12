https://ria.ru/20221112/medvedev-1831044912.html

Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев

Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2022

Россия ведет боевую работу, стремясь сохранить жизни, заявил Медведев

Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:06

2022-11-12T15:06

2022-11-12T15:13

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он написал, что "в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года", и он хочет их напомнить."Напомнить, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20221112/medvedev-1831045468.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий медведев