https://ria.ru/20221112/kultura-1831010068.html

Россия справится со всеми вызовами, считает замминистра культуры

Россия справится со всеми вызовами, считает замминистра культуры - РИА Новости, 12.11.2022

Россия справится со всеми вызовами, считает замминистра культуры

Российская культура — это надежный щит и опора для сопротивления "отмене" российской культуры в мире, страна справится со всеми вызовами, считает замминистра... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:29

2022-11-12T10:29

2022-11-12T11:44

россия

поисковое движение россии

мархи

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская культура — это надежный щит и опора для сопротивления "отмене" российской культуры в мире, страна справится со всеми вызовами, считает замминистра культуры РФ Надежда Преподобная."На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, в том числе и культурной. Безусловно, мы справимся со всеми существующими вызовами. У нашей страны чрезвычайно богатое культурно-историческое наследие, мощные духовные традиции. Это наша надежная опора", — приводит ведомство слова замминистра на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура".Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".Преподобная подчеркнула, что "попытки "отменить" российскую культуру и стремление дискредитировать моральные основы российского общества" вызывают обратную реакцию. "Укрепляется наше самосознание, повышается культурный суверенитет страны с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — сказала она.Преподобная отметила, что одна из главных задач государства — укрепление статуса России как великой культурной державы, а также обеспечение свободного доступа к культурным ценностям для всех граждан. Замминистра добавила, что государственная культурная политика – это "своеобразный щит перед внешней культурной экспансией"."И здесь важнейшим направлением нашей работы является бережное сохранение и популяризация культурного достояния России, в том числе среди подрастающего поколения", — заключила она.В рамках заседания ведомство поддержало Всероссийский архитектурный конкурс для студентов "Без срока давности. Минута молчания", который освещает факты геноцида советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Министерство попросило региональные власти оказать помощь в реализации проектов к 9 мая.Конкурс "Без срока давности. Минута молчания" посвящен сохранению исторической памяти. Впервые он стартовал в 2021 году по инициативе общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" и МАРХИ. Задача конкурса – вовлечение молодых архитекторов в процесс визуализации образов исторической памяти.

https://ria.ru/20221108/kultura-1829976742.html

https://ria.ru/20221101/kultura-1828321525.html

https://ria.ru/20221027/putin-1827269675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, поисковое движение россии, мархи, культура, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)