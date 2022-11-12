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Калужский губернатор призвал развивать киберспорт в регионе - РИА Новости, 12.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221112/kibersport-1831077414.html
Калужский губернатор призвал развивать киберспорт в регионе
Калужский губернатор призвал развивать киберспорт в регионе - РИА Новости, 12.11.2022
Калужский губернатор призвал развивать киберспорт в регионе
Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал развивать киберспорт в регионе, отметив, что он должен быть максимально доступным для молодежи, сообщает... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:18
2022-11-12T18:18
калужская область
общество
технологии
владислав шапша
калужская область
калуга
россия
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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал развивать киберспорт в регионе, отметив, что он должен быть максимально доступным для молодежи, сообщает областное правительство.В субботу Шапша посетил открытие киберспортивного пространства KFL Arena в Калуге. Там же глава региона провел рабочее совещание по развитию в Калужской области компьютерного спорта и IT-технологий, информирует областное правительство.Владислав Шапша подчеркнул важность развития киберспорта и отметил, что он должен стать максимально доступным для молодежи."Сейчас это должно стать популярно и доступно для каждого молодого человека: умение пользоваться техникой и вести командную работу на совершенно другом технологическом уровне. Поэтому занимайтесь, за этим будущее. Я вам буду помогать", - акцентировал Владислав Шапша, обращаясь к организаторам киберспортивного пространства "KFL Arena".По словам губернатора, киберспорт сейчас показывает феноменальный рост популярности, он превратился в целую индустрию, компьютерные соревнования собирают сотни участников и миллионы зрителей по всему миру. Глава региона выразил уверенность, что в Калужской области данное направление будет активно развиваться. Уже 14 ноября в киберарене начнутся областные соревнования по компьютерному спорту "Кубок Циолковского", в 2023 году планируется провести первый Кубок губернатора Калужской области по компьютерному спорту.По данным областного правительства, в этом году в регионе прошли Чемпионат Калужской области по компьютерному спорту, региональные этапы Всероссийской киберспортивной студенческой лиги и Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги, открытый Кубок ФКС по дисциплине "Стратегия в реальном времени", Кубок Калужской области по компьютерному спорту. В них приняли участие свыше четырёхсот человек.Киберспорт - командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных видеоигр, признан в России официальным видом спорта.
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общество, технологии, владислав шапша, калужская область, калуга, россия
Калужская область, Общество, Технологии, Владислав Шапша, Калужская область, Калуга, Россия
18:18 12.11.2022
 

Калужский губернатор призвал развивать киберспорт в регионе

© Фото : Пресс-служба Правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии калужской киберарены
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии калужской киберарены - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Пресс-служба Правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии калужской киберарены
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал развивать киберспорт в регионе, отметив, что он должен быть максимально доступным для молодежи, сообщает областное правительство.
В субботу Шапша посетил открытие киберспортивного пространства KFL Arena в Калуге. Там же глава региона провел рабочее совещание по развитию в Калужской области компьютерного спорта и IT-технологий, информирует областное правительство.
Владислав Шапша подчеркнул важность развития киберспорта и отметил, что он должен стать максимально доступным для молодежи.
"Сейчас это должно стать популярно и доступно для каждого молодого человека: умение пользоваться техникой и вести командную работу на совершенно другом технологическом уровне. Поэтому занимайтесь, за этим будущее. Я вам буду помогать", - акцентировал Владислав Шапша, обращаясь к организаторам киберспортивного пространства "KFL Arena".
По словам губернатора, киберспорт сейчас показывает феноменальный рост популярности, он превратился в целую индустрию, компьютерные соревнования собирают сотни участников и миллионы зрителей по всему миру. Глава региона выразил уверенность, что в Калужской области данное направление будет активно развиваться. Уже 14 ноября в киберарене начнутся областные соревнования по компьютерному спорту "Кубок Циолковского", в 2023 году планируется провести первый Кубок губернатора Калужской области по компьютерному спорту.
По данным областного правительства, в этом году в регионе прошли Чемпионат Калужской области по компьютерному спорту, региональные этапы Всероссийской киберспортивной студенческой лиги и Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги, открытый Кубок ФКС по дисциплине "Стратегия в реальном времени", Кубок Калужской области по компьютерному спорту. В них приняли участие свыше четырёхсот человек.
Киберспорт - командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных видеоигр, признан в России официальным видом спорта.
 
Калужская областьОбществоТехнологииВладислав ШапшаКалужская областьКалугаРоссия
 
 
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