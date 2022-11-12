17:59 12.11.2022 (обновлено: 18:18 12.11.2022)
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
Глава Каховского района Филипчук: администрация покидает зону на левом берегу Днепра
Стела в Новой Каховке. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук в Telegram-канале.
"Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа", — говорится в заявлении.
По его словам, территория, где сейчас расположена администрация, может стать местом боевых действий, там строятся военные сооружения и укрепления.
В итоге Филипчук еще раз призвал мирных жителей эвакуироваться и отправиться в более безопасный район.
"Условия жизни с каждым днем для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости —аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения", — подчеркнул глава администрации.
Ранее в субботу глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ ведут обстрел центральных районов города, откуда планируется вывезти около 200 человек.
Как заявлял Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, постоянные атаки на Каховскую плотину со стороны украинской армии могут привести к затоплению большой территории.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.