Рейтинг@Mail.ru
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/kakhovka-1831074631.html
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра - РИА Новости, 12.11.2022
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра, сообщил глава районной администрации... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:59
2022-11-12T18:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
новая каховка
в мире
владимир путин
украина
владимир леонтьев (новая каховка)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук в Telegram-канале."Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа", — говорится в заявлении.По его словам, территория, где сейчас расположена администрация, может стать местом боевых действий, там строятся военные сооружения и укрепления.В итоге Филипчук еще раз призвал мирных жителей эвакуироваться и отправиться в более безопасный район."Условия жизни с каждым днем для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости —аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения", — подчеркнул глава администрации.Ранее в субботу глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ ведут обстрел центральных районов города, откуда планируется вывезти около 200 человек.Как заявлял Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, постоянные атаки на Каховскую плотину со стороны украинской армии могут привести к затоплению большой территории.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20221112/genichesk-1830990519.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_27:0:756:546_1920x0_80_0_0_feab9ccfb57cc327fbd735dd7e4c27b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, новая каховка, в мире, владимир путин, украина, владимир леонтьев (новая каховка), сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, В мире, Владимир Путин, Украина, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Сергей Суровикин
17:59 12.11.2022 (обновлено: 18:18 12.11.2022)
 
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра

Глава Каховского района Филипчук: администрация покидает зону на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела в Новой Каховке
Стела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук в Telegram-канале.
"Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа", — говорится в заявлении.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
По его словам, территория, где сейчас расположена администрация, может стать местом боевых действий, там строятся военные сооружения и укрепления.
В итоге Филипчук еще раз призвал мирных жителей эвакуироваться и отправиться в более безопасный район.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 03:04Специальная военная операция на Украине
Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ
"Условия жизни с каждым днем для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости —аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения", — подчеркнул глава администрации.
Ранее в субботу глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ ведут обстрел центральных районов города, откуда планируется вывезти около 200 человек.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
Как заявлял Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, постоянные атаки на Каховскую плотину со стороны украинской армии могут привести к затоплению большой территории.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаВ миреВладимир ПутинУкраинаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Сергей Суровикин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала