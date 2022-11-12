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Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 13.04 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:26
2022-11-12T13:26
2022-11-12T13:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.04 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.04 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Киевскому району Донецка