https://ria.ru/20221112/donetsk-1831029184.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 13.04 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:26

2022-11-12T13:26

2022-11-12T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.04 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.04 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс