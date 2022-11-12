ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено четвыре снаряда калибром 155 миллиметров; 10.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.06 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.