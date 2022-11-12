https://ria.ru/20221112/donbass-1831010686.html

ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска снова обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:37

2022-11-12T10:37

2022-11-12T10:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли ряд районов Донецка и Горловку, выпустив общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено четвыре снаряда калибром 155 миллиметров; 10.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.06 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html

донецк

горловка

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины