https://ria.ru/20221112/belgorod-1831030122.html

В Белгородской области продолжат модернизацию системы водоснабжения

В Белгородской области продолжат модернизацию системы водоснабжения - РИА Новости, 12.11.2022

В Белгородской области продолжат модернизацию системы водоснабжения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в регионе продолжается реализация программы по модернизации системы водоснабжения, в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:32

2022-11-12T13:32

2022-11-12T13:32

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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в регионе продолжается реализация программы по модернизации системы водоснабжения, в частности, в районах ИЖС Белгородского района завершены работы по замене водопроводных сетей, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор сообщил, что проблемы с постоянными отключениями и перебоями в подаче воды для жителей районов ИЖС в Новой Нелидовке, Черемушках и Зарубино были решены. "В апреле 2022 года приняли решение о замене водопроводных сетей. Сейчас работы уже полностью выполнены", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, специалисты заменили в общей сложности порядка 500 элементов системы водоснабжения, в том числе и задвижки на трубах, пожарные гидранты и подставки под них, и многое другое. Сейчас власти региона готовят проект ремонтных работ в других микрорайонах ИЖС на 2023 год."Был проведен большой объём работ. Надеюсь, что жители уже почувствовали изменение качества. Если нет, я надеюсь, вы мне обязательно об этом сообщите", - подытожил губернатор.В правительстве пояснили, что такие масштабные работы в регионе проводились впервые. Проблемы с водоснабжением в микрорайонах ИЖС, построенных Белгородской ипотечной корпорацией, решали на уровне главы региона Гладкова. Сроки соблюдены, работы выполнены на 100%.Всего же на сегодняшний день по Белгороду и области насчитывается более сотни микрорайонов ИЖС с проблемными сетями, построенными АО "БИК" и по муниципальному заказу в Белгородском районе. По мере готовности, они будут передаваться в госсобственность и на баланс и обслуживание ГУП "Белоблводоканал". На сегодняшний день в работе всего две скважины из пяти, и перебоев с водоснабжением в указанных микрорайонах нет, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20221020/obschezhitiya-1825520715.html

https://ria.ru/20220705/gladkov-1800451018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, жкх