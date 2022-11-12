https://ria.ru/20221112/belgorod-1831030122.html
В Белгородской области продолжат модернизацию системы водоснабжения
В Белгородской области продолжат модернизацию системы водоснабжения - РИА Новости, 12.11.2022
В Белгородской области продолжат модернизацию системы водоснабжения
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в регионе продолжается реализация программы по модернизации системы водоснабжения, в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:32
2022-11-12T13:32
2022-11-12T13:32
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732786048_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_168afc6786e105d975e1772239b3ab83.jpg
БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в регионе продолжается реализация программы по модернизации системы водоснабжения, в частности, в районах ИЖС Белгородского района завершены работы по замене водопроводных сетей, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор сообщил, что проблемы с постоянными отключениями и перебоями в подаче воды для жителей районов ИЖС в Новой Нелидовке, Черемушках и Зарубино были решены. "В апреле 2022 года приняли решение о замене водопроводных сетей. Сейчас работы уже полностью выполнены", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, специалисты заменили в общей сложности порядка 500 элементов системы водоснабжения, в том числе и задвижки на трубах, пожарные гидранты и подставки под них, и многое другое. Сейчас власти региона готовят проект ремонтных работ в других микрорайонах ИЖС на 2023 год."Был проведен большой объём работ. Надеюсь, что жители уже почувствовали изменение качества. Если нет, я надеюсь, вы мне обязательно об этом сообщите", - подытожил губернатор.В правительстве пояснили, что такие масштабные работы в регионе проводились впервые. Проблемы с водоснабжением в микрорайонах ИЖС, построенных Белгородской ипотечной корпорацией, решали на уровне главы региона Гладкова. Сроки соблюдены, работы выполнены на 100%.Всего же на сегодняшний день по Белгороду и области насчитывается более сотни микрорайонов ИЖС с проблемными сетями, построенными АО "БИК" и по муниципальному заказу в Белгородском районе. По мере готовности, они будут передаваться в госсобственность и на баланс и обслуживание ГУП "Белоблводоканал". На сегодняшний день в работе всего две скважины из пяти, и перебоев с водоснабжением в указанных микрорайонах нет, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20221020/obschezhitiya-1825520715.html
https://ria.ru/20220705/gladkov-1800451018.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732786048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b112d09f3d832fee9a53600058086f23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, жкх
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, ЖКХ
В Белгородской области продолжат модернизацию системы водоснабжения
Губернатор Гладков рассказал о модернизации системы водоснабжения в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в регионе продолжается реализация программы по модернизации системы водоснабжения, в частности, в районах ИЖС Белгородского района завершены работы по замене водопроводных сетей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор сообщил, что проблемы с постоянными отключениями и перебоями в подаче воды для жителей районов ИЖС в Новой Нелидовке, Черемушках и Зарубино были решены. "В апреле 2022 года приняли решение о замене водопроводных сетей. Сейчас работы уже полностью выполнены", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, специалисты заменили в общей сложности порядка 500 элементов системы водоснабжения, в том числе и задвижки на трубах, пожарные гидранты и подставки под них, и многое другое. Сейчас власти региона готовят проект ремонтных работ в других микрорайонах ИЖС на 2023 год.
"Был проведен большой объём работ. Надеюсь, что жители уже почувствовали изменение качества. Если нет, я надеюсь, вы мне обязательно об этом сообщите", - подытожил губернатор.
В правительстве пояснили, что такие масштабные работы в регионе проводились впервые. Проблемы с водоснабжением в микрорайонах ИЖС, построенных Белгородской ипотечной корпорацией, решали на уровне главы региона Гладкова. Сроки соблюдены, работы выполнены на 100%.
Всего же на сегодняшний день по Белгороду
и области насчитывается более сотни микрорайонов ИЖС с проблемными сетями, построенными АО "БИК" и по муниципальному заказу в Белгородском районе. По мере готовности, они будут передаваться в госсобственность и на баланс и обслуживание ГУП "Белоблводоканал". На сегодняшний день в работе всего две скважины из пяти, и перебоев с водоснабжением в указанных микрорайонах нет, добавили в правительстве.