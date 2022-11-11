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Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 11.11.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221111/zhile-1830967108.html
Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами
Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 11.11.2022
Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от собственных домов и квартир шести семьям из Волоконовского района, которые воспитывают детей, в том... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:25
2022-11-11T21:25
белгородская область
общество
жилье
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от собственных домов и квартир шести семьям из Волоконовского района, которые воспитывают детей, в том числе и с особенностями развития, сообщила пресс-службы региона."Впервые из областного бюджета были выделены средства на обеспечение жильём нуждающихся семей с детьми-инвалидами. Программа рождалась достаточно тяжело. Был большой запрос на улучшение жилищных условий от семей с особенными детками, и я рад, что нам постепенно удается эту проблему решать", - сказал Гладков.Он отметил, что в этом году на приобретение 62 домов и квартир в 16 муниципальных образованиях региона потрачено свыше 350 миллионов рублей.Как отметили в правительстве, все дома и квартиры отвечают жилищным стандартам, требованиям безопасности и удобству в зависимости от определённого заболевания каждого ребёнка. По областной программе семьи получили один дом в посёлке Пятницкое, еще две квартиры и три дома в Волоконовке.Так, многодетной семье Дежапаридзе, в которой подрастают восемь детей, приобрели дом общей площадью более 180 квадратных метров в поселке Пятницкое. А для семьи Елены Сергеевны Латыниной нашли жильё с расширенными дверными проёмами, чтобы ее ребенок мог свободно перемещаться по дому на инвалидной коляске."Эта программа для нас всех стала лучиком надежды, а мы в очередной убедились в том, что ваши слова, Вячеслав Владимирович, они с делом никогда не расходятся. Спасибо вам большое, мы очень признательны!" - отметила мать шести детей Ольга Циорба.Губернатор сразу же после торжественной церемонии вручения ключей навестил многодетную семью Циорба. Они живут в небольшом доме в хуторе Владимировка, но уже готовятся к переезду в дом с собственной баней, сараем и огородом.Руководитель Белгородской области выразил надежду, что теперь супруги Циорба воспользуются возможностью оформления социального контракта на развитие собственного дела."Мы создаем все условия для того, чтобы ваши дети были счастливее и радостнее. Добра и здоровья, а со всем остальным мы будем стараться помогать", - сказал Гладков.
белгородская область
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общество, жилье, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Общество, Жилье, Вячеслав Гладков, Белгородская область
21:25 11.11.2022
 

Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от собственных домов и квартир шести семьям из Волоконовского района, которые воспитывают детей, в том числе и с особенностями развития, сообщила пресс-службы региона.
"Впервые из областного бюджета были выделены средства на обеспечение жильём нуждающихся семей с детьми-инвалидами. Программа рождалась достаточно тяжело. Был большой запрос на улучшение жилищных условий от семей с особенными детками, и я рад, что нам постепенно удается эту проблему решать", - сказал Гладков.
Он отметил, что в этом году на приобретение 62 домов и квартир в 16 муниципальных образованиях региона потрачено свыше 350 миллионов рублей.
Как отметили в правительстве, все дома и квартиры отвечают жилищным стандартам, требованиям безопасности и удобству в зависимости от определённого заболевания каждого ребёнка. По областной программе семьи получили один дом в посёлке Пятницкое, еще две квартиры и три дома в Волоконовке.
Так, многодетной семье Дежапаридзе, в которой подрастают восемь детей, приобрели дом общей площадью более 180 квадратных метров в поселке Пятницкое. А для семьи Елены Сергеевны Латыниной нашли жильё с расширенными дверными проёмами, чтобы ее ребенок мог свободно перемещаться по дому на инвалидной коляске.
"Эта программа для нас всех стала лучиком надежды, а мы в очередной убедились в том, что ваши слова, Вячеслав Владимирович, они с делом никогда не расходятся. Спасибо вам большое, мы очень признательны!" - отметила мать шести детей Ольга Циорба.
Губернатор сразу же после торжественной церемонии вручения ключей навестил многодетную семью Циорба. Они живут в небольшом доме в хуторе Владимировка, но уже готовятся к переезду в дом с собственной баней, сараем и огородом.
Руководитель Белгородской области выразил надежду, что теперь супруги Циорба воспользуются возможностью оформления социального контракта на развитие собственного дела.
"Мы создаем все условия для того, чтобы ваши дети были счастливее и радостнее. Добра и здоровья, а со всем остальным мы будем стараться помогать", - сказал Гладков.
 
Белгородская областьОбществоЖильеВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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