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Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/zaporozhe-1830771720.html
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона - РИА Новости, 11.11.2022
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона
Власти Запорожской области не рассматривают возможность эвакуации населения в другие российские регионы, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в пятницу. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:34
2022-11-11T13:34
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области не рассматривают возможность эвакуации населения в другие российские регионы, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в пятницу."Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области. Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день", - сказал Балицкий журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Вопрос возможной эвакуации жителей Запорожской области возник на фоне ситуации в соседней Херсонской, где был организован вывоз жителей с правобережной стороны Днепра на фоне постоянных украинских обстрелов.Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что, по его мнению, часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области может обостриться.
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запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:34 11.11.2022
 
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона

Балицкий заявил, что в Запорожской области не планируют эвакуацию в другие регионы

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области не рассматривают возможность эвакуации населения в другие российские регионы, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в пятницу.
"Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области. Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день", - сказал Балицкий журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Вопрос возможной эвакуации жителей Запорожской области возник на фоне ситуации в соседней Херсонской, где был организован вывоз жителей с правобережной стороны Днепра на фоне постоянных украинских обстрелов.
Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что, по его мнению, часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области может обостриться.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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