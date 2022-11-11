https://ria.ru/20221111/zaporozhe-1830771720.html
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона - РИА Новости, 11.11.2022
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона
Власти Запорожской области не рассматривают возможность эвакуации населения в другие российские регионы, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в пятницу. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:34
2022-11-11T13:34
2022-11-11T13:34
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Запорожской области не рассматривают возможность эвакуации населения в другие российские регионы, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в пятницу."Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области. Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день", - сказал Балицкий журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Вопрос возможной эвакуации жителей Запорожской области возник на фоне ситуации в соседней Херсонской, где был организован вывоз жителей с правобережной стороны Днепра на фоне постоянных украинских обстрелов.Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что, по его мнению, часть резервов украинских войск может быть переброшена с херсонского на запорожское направление и ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области может обостриться.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти не планируют эвакуацию жителей из региона
Балицкий заявил, что в Запорожской области не планируют эвакуацию в другие регионы