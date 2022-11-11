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Российские военные нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/zaporozhe-1830683420.html
Российские военные нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
Российские военные нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:09
2022-11-11T10:48
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов."Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки", — сказал он.По словам Рогова, военные уже отработали по целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в ближайшем пригороде Запорожья."Основные удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по расположениям противника. Также отработали на правом берегу Днепра, чтобы подавить огневые позиции в Никополе и Марганце, откуда постоянно наносятся удары по территории Запорожской АЭС, Энергодару и его пригороду", — подчеркнул собеседник агентства.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала региональная администрация в конце октября, ожидается, что основными направлениями возможного наступления противника могут стать Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221111/svo-1830656125.html
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
10:09 11.11.2022 (обновлено: 10:48 11.11.2022)
 
Российские военные нанесли превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

Член совета Запорожской области Рогов заявил о превентивных ударах ВС России по ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Запорожском направлении
Работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Работа артиллеристов на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
"Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки", — сказал он.
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По словам Рогова, военные уже отработали по целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в ближайшем пригороде Запорожья.
"Основные удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по расположениям противника. Также отработали на правом берегу Днепра, чтобы подавить огневые позиции в Никополе и Марганце, откуда постоянно наносятся удары по территории Запорожской АЭС, Энергодару и его пригороду", — подчеркнул собеседник агентства.
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Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала региональная администрация в конце октября, ожидается, что основными направлениями возможного наступления противника могут стать Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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